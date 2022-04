Cinemare: Festival der Meeresfilme beginnt in Kiel Stand: 26.04.2022 08:04 Uhr In Kiel beginnt heute die sechste Auflage des Cinemare Meeresfilm-Festivals. Auf großen Leinwänden bieten die Veranstalter bis zum kommenden Sonntag (1. Mai) Einblicke in die Welt der Ozeane.

Um die Liebe zum Meer und dessen Schutz solle es bei dem Festival gehen, sagte eine Sprecherin. Die Veranstalter zeigen 50 internationale Filme. Bilder von bedrohten Ökosystemen sind genauso dabei wie Filme über surfende Frauen. Als Höhepunkt gilt die Dokumentation "Sturmfahrt". Sie zeigt den Extremsegler Boris Herrmann während der Vendée Globe, der wohl härtesten Regatta der Welt.

Cinemare einzigartig in Nordeuropa

Spielorte sind mehrere Kinos und Kulturzentren in Kiel, aber auch das Segelkino auf der Förde und Hauswände mitten in der Stadt. Zahlreiche Begleitveranstaltungen bringen außerdem Meeres- und Umweltschutz, Sport, Kultur und Wissenschaft thematisch zusammen. Das Cinemare ist laut Veranstalter das einzige mehrtägige Meeresfilm-Festival in Nordeuropa.

