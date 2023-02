Berlinale 2023: Die norddeutschen Filme beim Festival Stand: 10.02.2023 18:36 Uhr Bei der Berlinale laufen einige norddeutsche Produktionen. Dazu zählen das Schul-Drama "Das Lehrerzimmer", das Kolonialismus-Drama "Der vermessene Mensch" und eine Joachim-Meyerhoff-Romanverfilmung.

Am 16. Februar gehts wieder los mit Hunderten von Filmen aus aller Welt bei der Berlinale. Auch mehrere Produktionen mit norddeutschem Bezug laufen beim Festival. Dazu gehört Lars Kraumes Drama "Der vermessene Mensch" in der Reihe Berlinale Special. Der von der Moin Filmförderung geförderte Film mit Leonard Scheicher und Peter Simonischek handelt von den deutschen Kolonialverbrechen zur Jahrhundertwende im heutigen Namibia.

"Der vermessene Mensch" - Drama über deutsche Kolonialverbrechen von Lars Kraume

Darin betreut der ehrgeizige Ethnologie-Doktorand Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher) Ende des 19. Jahrhunderts eine "Deutsche Kolonial-Ausstellung". Im Zug dessen lernt er eine Delegation von Herero und Nama der damaligen Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" an der Friedrich-Wilhelms-Universität kennen - und die Dolmetscherin Kezia (Girley Charlene Jazama). Später reist Hoffmann mit der kaiserlichen Armee durch die Kolonie in Afrika und erlebt einen blutigen Vernichtungskrieg. Der Film startet am 23. März im deutschen Kino.

VORSCHAU: "Der vermessene Mensch": Trailer zum Drama von Lars Kraume (2 Min)

Hamburgerin Leonie Benesch in "Das Lehrerzimmer" und "Der Schwarm"

Die Hamburgerin Leonie Benesch kennen viele noch als Kinderdarstellerin in "Das weiße Band", dem Drama und Goldene-Palme-Sieger um schwarze Pädagogik von Michael Haneke. Um Erziehung geht es auch im Drama des Regisseurs İlker Çatak ("Es war einmal Indianerland", "Tatort Borowski und der gute Mensch") "Das Lehrerzimmer", in dem Benesch die Hauptrolle spielt. Der Film zeigt die Schule als Mikrokosmos unserer Gesellschaft.

"İlker Çatak wird mit seinem komplett in Hamburg gedrehten Film 'Das Lehrerzimmer' im Panorama an den Start gehen - in der Hauptrolle der diesjährige European Shooting Star Leonie Benesch," teilte Moin-Geschäftsführer Helge Albers mit. Viele Szenen des Filmes sind im Hamburger Albert-Schweitzer-Gymnasium gedreht worden. Benesch spielt zudem eine der Hauptrollen in der neuen achtteiligen ZDF Serie "Der Schwarm", die in der Reihe Berlinale Series läuft und auf dem Bestseller von Frank Schätzing basiert.

Romanverfilmung "Wann wird es wieder so, wie es nie war" spielt in Schleswig

Das autobiografische Buch von 2013 von Joachim Meyerhoff - und der Film - spielen in einer Villa in Schleswig, wo der junge Joachim, der jüngste von drei Brüdern, auf dem Gelände einer Psychiatrie lebt. Hier arbeitet sein Vater Richard (Devid Striesow) als Direktor der Klinik. Mit den Patientinnen und Patienten ist er befreundet. Seine Mutter träumt immer wieder von ihrer Zeit in Italien. "Der Aspekt, die Familie zu zeigen, als eine wunderbare Einheit, in der komische, tragische Dinge passieren und das Ganze auf dem Anstaltsgelände, das hatte sehr komische, sehr tragische, sehr traurige Momente", verriet Devid Striesow in der NDR Talk Show. Es sei ein schöner Film geworden.

"Sisi & Ich": Kaiserin-Liebesgeschichte von Frauke Finsterwalder

Im Panorama läuft das Geschichtesdrama "Sisi & Ich" von Frauke Finsterwalder: eine Liebesgeschichte der älteren Kaiserin Sisi mit einer adeligen Hofdame, die von ihren späteren Jahren in Griechenland handelt. Christian Kracht und Finsterwalder - eine gebürtige Hamburgerin - haben gemeinsam das Drehbuch zum Spielfilm mit Susanne Wolff als Kaiserin Sisi und Sandra Hüller als Hofdame und Gräfin Irma verfasst. Der Filmstart für die Produktion ist der 30. März.

