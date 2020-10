Wer ist John Beckers? Wer spielt welche Rolle?

Die Serie um den Ex-TV-Star im Hafenmilieu ist eine belgische Produktion aus dem Jahr 2020 und läuft im Rahmen der NDR Serienoffensive im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Die Protagonisten der Serie "Over Water"

John Beckers (39) ist ein früherer Show-Moderator, einst der Spiel- und Trinksucht verfallen. Nach einer Entziehungskur will er sich und seiner Familie ein neues Leben aufbauen. John will alles richtig machen, aber als sich ein schwerer Zwischenfall ereignet, schlagen die Wogen über ihm zusammen. Im Versuch, alles zu überspielen, verstrickt er sich in weitere Lügen und schafft sich ein neues Fundament für eine steile, aber kriminelle Karriere im Antwerpener Hafen.

Marjan Michielsen (39) eine starke Frau, die sich von der fürsorgenden Ehefrau der berühmten Showgröße mit eigener Kraft zu einer erfolgreichen Kunst-Galleristin entwickelt hat. Enttäuscht und betrogen, fühlt sie sich immer weniger von John wertgeschätzt und flüchtet sich in die Arme einer ihrer Kunstliebhaber, Johns Widersacher Patrick De Beco.

Freddy Michielsen (67) hat Zeit seines Lebens alles über den Hafen gelernt. Und der Hafen hat Freddy alles über das Leben gelehrt. Freddy wuchs in einer Zeit auf, wo es noch klare Regeln gab, und er schaffte es, seine Reederei in 40 Jahren durch eine Zeit von Veränderungen zu steuern. Er liebt seine Tochter Marjan über alles, aber der Traum von einem Nachfolger geht für Freddy erst in Erfüllung, als John mit in die Reederei einsteigt.

Carl Dockx (54) arbeitet ebenfalls bei der Reederei Michielsen. Carl ist ein harter Brocken, ein Ex-Knacki, aber er hat sein Herz am rechten Fleck. Im Büro kümmert er sich wie ein Vater um die junge Angestellte Ella. Keiner weiß, dass er wirklich ihr Vater ist. Carl ist froh, Ella jeden Tag um sich zu haben, musste er doch ihrer Mutter versprechen, das Geheimnis seiner Vaterschaft mit ins Grab zu nehmen.

Barry Snoeck (38) ist Johns bester Freund und war, während Johns von Erfolg gekrönter Zeit, sein Manager und persönlicher Fahrer. Aber Barry hatte mit seinem Hang zum Trinken und zum Spielen einen schlechten Einfluss auf John. Gemeinsam durchschritten sie Höhen und Tiefen. Barry ist ein grober Klotz mit einem Herzen aus Gold und einer bedingungslosen Loyalität seinem besten Freund gegenüber.

Patrick De Beco kontrolliert die Mehrheit der Anlieferungen von Kokain im Antwerpener Hafen. Er kennt jeden und weiß alles. Patrick fühlt sich zu Marjan Michielsen hingezogen und würde am liebsten mit ihr zusammen die Welt erobern. Patrick strebt nach noch mehr Macht und Geld, als er eh schon hat, aber seine Schwäche wird ihm zum Verhängnis. Er hat sich in die Frau desjenigen verliebt, mit dem er sich besser nicht hätte anlegen sollen, John Beckers.

Julie Beckers die Tochter von John und Marjan, ist eine junge Frau, die alles hat. Sie weiß sich durchzusetzen, ist hübsch, mit einer starken Persönlichkeit und einem scheinbar unbeugsamen Charakter gesegnet.

Ella Goes (27) ein Einzelkind, lebt allein in einem modernen Appartement in Antwerpen. Während ihrer Studienzeit hatte Ella bereits in der Michielsen Reederei gejobbt und bekam eine Anstellung, kaum hatte sie ihren Abschluss. Johns Einstieg in der Firma ist für Ella wie ein frischer Wind. Sie hilft ihm dabei, im Hafen Fuß zu fassen.

De Pelsmaecker "Pels" - ist eine Anwältin, die als Schaltstelle für das mexikanische Kartell in Antwerpen fungiert. Sie vermittelt zwischen dem Kartell und Importeuren wie Patrick De Beco sowie später dann auch John Beckers. Sie ist extrem diplomatisch und eine sehr höfliche Frau, obgleich sie immer etwas gelangweilt wirkt. Ihre Stimme mag ruhig und unbeschwert klingen, aber De Pelsmaecker ist die mächtigste Frau im Hafen von Antwerpen.

Arno Beckers ist der introvertierte Sohn von John und Marjan. Arno ist ruhiger und empfindsamer als seine ältere Schwester. Ihm fehlt häufig der Mut zu sagen, was er denkt und fühlt. Vielleicht, weil er an der Schule gemobbt wird. Arno entwickelt sich von einem einigermaßen relaxten Jugendlichen zu einem eigensinnigen jungen Mann, der zunehmend für sich selbst eintritt – bis zu dem Punkt, wo er seine aufgestauten Aggressionen nicht mehr unterdrücken kann.

Rasha Talhaoui ist eine entschlossene Ermittlerin mit einem starken moralischen Kompass. Aufgrund ihres Namens bzw. der Tatsache, dass sie eine Frau ist, hat sie es nicht leicht in der von Männern dominierten Welt des Hafens und bei der Polizei. Hinzu kommt, dass ihr korrupter Chef sie ständig bei ihren Ermittlungen behindert.