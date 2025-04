Von Wolfsburg zu "Star Wars": Niedersächsin produziert "Andor" Stand: 21.04.2025 09:24 Uhr Die zweite Staffel von "Andor", die am Mittwoch auf Disney+ startet, wurde unter anderem von Sanne Wohlenberg produziert. Ihr Weg zum Set führte die gebürtige Wolfsburgerin über einen Barjob auf St. Pauli.

von Anna Wollner

Eine Galaxie weit, weit entfernt: So muss es sich für Sanne Wohlenberg angefühlt haben, "Star Wars" zu produzieren - genauer gesagt die beiden Staffeln des Star-Wars-Serienablegers "Andor". Denn Wohlenberg, Jahrgang 1968, ist gebürtige Niedersächsin. Ihre Familie stammt eigentlich aus Hamburg, aber ihr Vater nimmt, noch bevor sie geboren wird, einen Job bei Volkswagen an.

Ein Abend auf St. Pauli verändert alles

Wohlenberg wächst in Wolfsburg auf. Das Studium zieht sie nach Hamburg - mit ungeahnten Folgen. "Shit happens - ich habe einen Engländer kennengelernt, der im Rock 'n' Roll gearbeitet hat", erzählt Wohlenberg. "Ich war in Hamburg, habe studiert und nebenbei die Backstage-Bar im Docks auf der Reeperbahn geschmissen, um Geld zu verdienen. Dort habe ich jemanden getroffen, der mit David Bowie auf Tour war. In den war ich verknallt - und dachte: Ich muss nach England ziehen."

Genau das hat Wohlenberg in die Tat umgesetzt und ist geblieben. "Einmal habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, nach rund zehn Jahren in der Branche zurück nach Deutschland zu gehen", so die Produzentin. "Ich habe mich damals bei ein paar deutschen Firmen beworben, aber wurde überall abgelehnt. So nach dem Motto: 'Du Engländerin willst uns jetzt erzählen, wie das läuft? Nein, danke.'"

Als Fan von Tony Gilroy zu "Star Wars" gekommen

Beim Gespräch in London ist Wohlenberg aufgekratzt und nervös. Die Sonnenbrille liegt neben der Teekanne. Sie trägt Jeans und Lederjacke. Hier spricht sie das erste Mal überhaupt auf Deutsch über das "Star-Wars"-Franchise. Im Gespräch fällt sie immer wieder zurück in ihre Arbeitssprache Englisch, klammert sich an einen Spickzettel mit deutschen Begrifflichkeiten. Denn den ersten richtigen Kontakt mit dem Star-Wars-Universum hatte sie eben erst in England, vor allem weil sie Fan von Andor-Regisseur Tony Gilroy ist.

"Ich bin nicht mit 'Star Wars' aufgewachsen und mein Wissen über das Universum war ziemlich begrenzt", gibt Wohlenberg zu. "Aber als ich 'Rogue One' gesehen habe, wurde ich Fan von Tony Gilroy. Da habe ich gemerkt, wie so ein Franchise eine echte Chance bieten kann, Geschichten zu erzählen - auch wenn sie in einer weit entfernten Galaxie spielen."

Sanne Wohlenberg: Produzentin von "Doctor Who" und "Chernobyl"

Vor "Stars Wars" hat Wohlenberg die britische Kultserie "Doctor Who" produziert, auch ohne vorher jemals eine Folge gesehen zu haben. Außerdem die "Wallander"-Krimis und die preisgekrönte Miniserie "Chernobyl", für die sie sogar mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Ob "Star Wars" oder Reaktorkatastrophe - in ihrer Arbeit als Produzentin macht das kaum einen Unterschied. "Am Ende ist der Prozess immer derselbe: Man hat ein Drehbuch und eine Geschichte, die man so gut wie möglich erzählen will", erklärt Wohlenberg. "Jede Geschichte bringt dabei ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich."

Es ist die Leidenschaft fürs Serien-Machen, die aus Sanne Wohlenberg spricht. Eine Leidenschaft, die sie durch eine Zufallsbegegnung Ende 80er-Jahre in Hamburg ausleben kann. Bei einer Sache, da ist sie voll und ganz Profi: Während viele Schauspieler und Schauspielerinnen bei den Dreharbeiten am Set Dinge als Erinnerungen mitgehen lassen, hat sie von den Dreharbeiten zu "Andor" nichts heimlich mit nach Hause genommen. Aus einem guten Grund: "Als Produzentin muss man mit gutem Beispiel vorangehen!"

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 22.04.2025 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien