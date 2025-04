Serien 2025: Die Highlights fürs Bingen auf der Couch Stand: 08.04.2025 16:27 Uhr Von "The Last of Us" in Staffel 2 mit Pedro Pascal und Bella Ramsey, über die Hollywood-Hommage "The Studio" bis zur deutschen Produktion "How to Sell Drugs Online (Fast)": Diese hochkarätigen Serien bietet 2025.

Das Jahr ist serientechnisch schon famos gestartet, hält aber auch im Frühjahr bis zum Herbst noch das ein oder andere Highlight in den Mediatheken und bei den Streamern bereit. Egal ob ein Toter im Weißen Haus, eine Berliner Kult-Institution oder eine Hommage ans gute alte Hollywood - in den kommenden Monaten ist für jeden Serienfan etwas dabei.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" auf Netflix: Die finale Staffel

2019 wurde die deutsche Netflix-Serie rund um einen Online-Drogenhandel zum Hit. Im April startet nun die neue - und letzte - Staffel. In sechs Folgen wird erzählt, wie es nach dem lukrativen Drogenhandel, der Festnahme und dem Gefängnisaufenthalt für den Hauptdarsteller Moritz weitergeht. Vier Jahre lang saß Mo hinter Gittern, das Leben der anderen ist in dieser Zeit weitergegangen. Hat er sich im Gefängnis geändert? "Alles, was ich wollte, war ein ganz normales Leben", sagt Mo im Trailer. Doch schnell gerät er wieder in heikle Geschäfte. Seit dem 8. April.

"The Residence" auf Netflix - Mischung aus Agatha Christie und "Knives Out"

1600 Pennsylvania Avenue. An der wohl berühmtesten Adresse der Welt steht das Weiße Haus, Amtssitz des amerikanischen Präsidenten und Schauplatz von "The Residence", der neuen Serie aus dem Hause Shondaland, eben jener Produktionsschmiede um Serienguru Shonda Rhimes. In ihrem neuesten Streich als ausführende Produzentin nimmt sie die Zuschauenden mit hinein in die Schaltzentrale der Macht - kümmert sich aber vor allem um die Bediensteten. Eine Leiche, 132 Zimmer und 157 Tatverdächtige. Ein Staatsbankett, das aus dem Ruder läuft und die exzentrische Ermittlerin Cordelia Cupp, Elite-Polizistin und Vogelbeobachterin im edlen Zwirn, mittendrin. "The Residence" ist eine Mischung aus Sherlock Holmes, Agatha Christie und "Knives Out". Und wer Shonda Rhimes kennt, weiß, dass die Serie voller Überraschungen stecken wird. Seit dem 20. März.

"Die Affäre Cum-Ex" in ZDF Mediathek: David gegen Goliath im Steuerdschungel

Es war der größte Raubüberfall in der europäischen Geschichte, die Affäre Cum-Ex. Ein Steuerraub mit unvorstellbaren Dimensionen, eigentlich zu absurd, um wahr zu sein. Der preisgekrönte Showrunner Jan Schomburg hat das als Steilvorlage für eine fiktive Serie genutzt, inspiriert natürlich von wahren Begebenheiten. "Die Affäre Cum-Ex" taucht ein in ein globales Netzwerk von Bankern, Anwälten und superreichen Investoren, die die europäische Staatskasse um 146 Milliarden (!) Euro erleichtern. Zwei Frauen, die dänische Steuerbeamtin Inger Brøgger und die deutsche Staatsanwältin Lena Birkenwald entdecken den Betrug und kämpfen unermüdlich gegen Gegner, die viel größer sind als sie. Quasi David gegen Goliath im Steuerdschungel mit deutsch-dänischer Starbesetzung um Justus von Dohnány, Nils Strunk, Lisa Wagner und Karen-Lise Mynster. Seit dem 22. März.

"The Studio" auf Apple TV Plus: Liebeserklärung an Hollywood

Es ist eine Liebeserklärung an Hollywood - in Serienform. Seth Rogen, der schon fast sein ganzes Leben Teil der Filmindustrie ist, taucht hier mit seinem Langzeitarbeitspartner Evan Goldberg tief ein in die Traumfabrik, spielt selbst einen frisch ernannten Leiter eines Filmstudios, der vor einem Interessenkonflikt steht: Filme produzieren, die er selbst lieben würde oder Geld verdienen? Die Gratwanderung in "The Studio" ist schmal, zumal er sich noch mit exzentrischen Regisseuren, widerspenstigen Schauspieler*innen und heruntergekommenen Filmsets rumärgern muss. Dabei feiern die zehn Folgen der Serie vor allem eins: das Filmemachen. Mit großartigem, teils nostalgischem Humor, Gastauftritten von zahlreichen Stars und Gags auf eigene Kosten ist "The Studio" ein Muss für alle Film- und Serienfans. Seit dem 26. März.

"Your Friends and Neighbours" auf Apple TV: Jon Hamm als gewiefter Einbrecher

Für die meisten wird er für immer Don Draper sein, die Kultfigur aus der Kultserie "Mad Men", die eingetaucht ist in die Werbewelt der Madison Avenue im New York der 1960er-Jahre. Zu einer Zeit als man Serien noch nicht bingen konnte. Aber Jon Hamm legt mit einer neuen Serie nach. In "Your Friends and Neighbours" spielt er Andrew "Coop" Cooper, einen frisch geschiedenen und kürzlich gefeuerten Hedgefondmanager, der in die Häuser seiner Nachbarschaft einbricht, um für sich und seine Familie den extravaganten Lebensstil aufrechtzuerhalten. Bis er dummerweise zur falschen Zeit ins falsche Haus einbricht und merkt, dass die Geheimnisse der betuchten Nachbarn delikater und krimineller sind, als er sich das in seinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Eine Rolle, wie für Hamm geschaffen - mit prominenter Unterstützung von Amanda Peet, Olivia Munn und anderen. Ab dem 11. April.

"The Last of Us Staffel 2" auf Sky und WOW: Gefahr in der Postapokalypse

Die erste Staffel der Computerspielverfilmung "The Last of Us" war mit das Beste, was es in den letzten Jahren an Storytelling für die kleine Leinwand gegeben hat. Jetzt legen die Serienmacher um Craig Mazin und Neil Druckmann mit der zweiten Staffel nach. Fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel Eins werden Joel und Ellie, wieder gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey, von ihrer Vergangenheit eingeholt. Die Welt, in der sie leben, ist noch gefährlicher und unberechenbarer als die, die sie geglaubt haben hinter sich lassen zu können. Dabei liegt der Fokus, ähnlich wie schon im zweiten Teil des Computerspiels auf der mittlerweile 19-jährigen Ellie, die mitten in der Postapokalypse zwischen zwei verfeindete Fraktionen gerät. Einziger Wermutstropfen: Die zweite Staffel hat zwei Folgen weniger, als die erste. Ab dem 14. April

Weitere Informationen "Schwarzes Gold": Als das Erdöl noch aus der Heide kam Für die NDR Serie "Schwarzes Gold" wird gerade in Niedersachsen gedreht. Mehrere bekannte Schauspieler sind dabei. mehr

"Schwarzes Gold" mit Tom Wlaschiha - Ende des Jahres in der ARD Mediathek

Es müssen gar nicht immer die großen Serien aus der Traumfabrik sein. Manchmal liegt das Gute direkt nebenan - oder Zuhause - wie die ARD-Serie "Schwarzes Gold". Aktuell laufen noch die Dreharbeiten in der Lüneburger Heide, im Museumsdorf Hösseringen und im Camp Reinsehlen bei Schneverdingen. Es geht um die ersten Ölbohrungen in der Lüneburger Heide um 1900, spielt in einem fiktiven Ort und zeigt das Leben einer Bauernfamilie, die von einem Großbauern um ihre Ölvorkommen betrogen wird. "Maxton Hall"-Star Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha und Lena Urzendowsky sind das Starensemble um die Serie, die die zerstörerische Kraft der grenzenlosen Gier einzelner Menschen zeigt - aber eben auch den Mut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Die sechs Folgen aus der Feder von Justin Koch, Pamela Katz und Florian Vey laufen Ende des Jahres in der ARD Mediathek.

Mit Informationen von Anna Wollner.

AUDIO: Mediathektipps: "Die Affäre Cum-Ex", "Rosenthal" und "An einem schönen Morgen" (4 Min) Mediathektipps: "Die Affäre Cum-Ex", "Rosenthal" und "An einem schönen Morgen" (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 24.03.2025 | 17:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien