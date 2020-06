Stand: 23.06.2020 20:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Vampirates" mit Maske: Team dreht auf Marienburg

Die Marienburg bei Pattensen in der Region Hannover war am Dienstag erneut Schauplatz für einen Film. Besonders waren die Umstände unter denen das Team um Regisseurin Franziska Pohlmann gearbeitet hat. Am Set für das Projekt "Vampirates" - eine Zusammensetzung aus den englischen Worten für Vampire und Piraten - gelten Corona-Auflagen. Für alle, die nicht gerade vor den Kameras stehen bedeutet das: eineinhalb Meter Abstand zu den Kollegen, ein Mund-Nasen-Schutz und häufiges Händewaschen.

Filmdreh mit maskierten "Vampirates" NDR 1 Niedersachsen - Regional - 23.06.2020 16:00 Uhr Autor/in: Bertil Starke Unter Corona-Bedingungen werden selbst Dreharbeiten auf der öfter frequentierten Marienburg bei Hannover etwas besonders. Denn dann müssen sogar "Vampirates" einen Mund-Nasen-Schutz tragen.







Spaß trotz ungewohnter Bedingungen

"Wir merken schon, dass natürlich alle sehr viel Respekt haben, wenn wir gemeinsam in einen Raum gehen", sagte Regisseurin Pohlmann zu NDR 1 Niedersachsen. Je enger der Raum und je mehr Personen darin seien, umso schneller schlage sich das in der Stimmung nieder. "Das ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung", sagte auch Schauspielerin Luna Kuse ("Schloss Einstein"). "Aber an sich geht es ja trotzdem." Sie und ihre jungen Kolleginnen und Kollegen können trotzdem miteinander Scherzen und die Arbeit genießen. Das sieht auch Pohlmann so: "Alle sind irgendwie fröhlich untereinander - auch weil sie lange nicht gedreht haben." Vor Drehbeginn hat sie mit den Darstellern die Szenen mithilfe von Webcams von zu Hause aus geprobt.

Ausstrahlung für "Vampirates" noch unklar

Wo genau "Vampirates" erscheinen wird, steht noch nicht fest. Regisseurin Pohlmann hofft, dass aus der Geschichte um Piraten und Vampire eine Serie für Jugendliche entstehen wird.

