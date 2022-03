Oscar-Favorit "The Power of the Dog": Langweilig oder genial? Stand: 28.03.2022 08:24 Uhr Mit zwölf Nominierungen ging "The Power of the Dog" als großer Favorit ins Rennen. Doch nur Regisseurin Jane Campion erhielt am Sonntag in Los Angeles den Regie-Oscar: als dritte Frau der Filmgeschichte.

von Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin Los Angeles

Der Film stößt bei Kritikern auf ganz unterschiedliche Reaktionen. Wer spielt die Hauptrolle in "The Power of the Dog"? Nicht so leicht zu sagen. Der Film, der um 1925 irgendwo im Nirgendwo in Montana spielen soll, begleitet drei Figuren. Zunächst ist da Mutter Rose Gordon, gespielt von Kirsten Dunst. Sie ist verwitwet und wird durch eine neue Heirat mit George (Jesse Plemons) Teil der Burbank-Familie.

Ihr neuer Schwager, der stets ungewaschene, knurrige Cowboy Phil (Benedict Cumberbatch) ist ihr alles andere als gewogen. Zunächst stehen die Spannungen zwischen Phil und Rose im Vordergrund. Rose verliert sich langsam in eine Alkoholsucht - da taucht ihr Sohn Peter (Kodi Smit-McPhee) wieder auf, ein dünner, zerbrechlich wirkender Junge, der Arzt werden will und viel zu weich scheint für den harten Westen. Zwischen ihm und Phil entwickelte sich eine seltsame Beziehung.

Oscar-Academy würdigt schauspielerische Leistung mit vielen Nominierungen

Für die Oscars wurden die tragenden Figuren des Films alle nominiert - gingen alle jedoch leer aus. Benedict Cumberbatch als bester Hauptdarsteller, Kirsten Dunst als beste Nebendarstellerin und Kodi Smit-McPhee und Jesse Plemons als bester Nebendarsteller. Nicht nur die Oscar-Academy auch viele Kritiker waren begeistert von Regisseurin Jane Champions gewaltiger Bildsprache und den feinen, leisen Tönen. 94 Prozent der Kritiker des Portals "Rotten Tomatos" fanden den Film gut.

"The Power of the Dog" spaltet die Kritiker-Szene

Doch es gab auch negative Stimmen und Kontroversen. Jeffrey Bloomer, Filmkritiker des Popkulturmagazins Slate beschrieb in einer Kritik, dass er den Film miserabel fand, obwohl er herausfordernde Stoffe möge, hab er fast jede Sekunde gehasst, beim ersten Schauen. Sein Urteil: langatmig und verwirrend.

Der Filmkritiker Josh Matthews warnte, dies sei ein Film für Kritiker, nicht das normale Publikum. Kritik gab es auch von Schauspieler Sam Elliott. Der schnauzbärtige Western-Darsteller echauffierte sich in dem Podcast von Marc Maron, über Anspielungen auf Homosexualität und dass die Neuseeländerin Jane Campion einen amerikanischen Western in Montana gedreht habe. Elliotts Kritik erntete wiederum selbst viel Kritik, wurde als homophob abgestraft und auch die Anmerkungen zum Drehort erscheinen absurd, entstanden doch einige der berühmtesten Western ausgerechnet in Italien.

Anspruchsvoller Film mit vielen Wendungen

"The Power of the Dog" ist sicherlich kein sehr zugänglicher Film für ein breites Publikum - vor allem der Schluss lässt viele Zuschauer rätseln. Wer ist hier wirklich böse, der maskuline Phil mit einer Obsession für den verstorbenen Cowboy Bronco Henry oder der verschrobene Medizinstudent Peter, der zu Hause Kaninchen seziert? Jane Campion führt ihr Publikum in den 126 Minuten gezielt an der Nase herum. Die wunderschönen Landschaftsbilder und langen Einstellungen können den Zuschauer in die Irre führen, es passiert scheinbar so wenig und doch so viel.

Auf den zwölffach nominierten Film muss man sich einlassen - und nicht jede(r) wird sich "The Power of the Dog" bis zum Ende anschauen. Doch wer in dieser Oscar-Saison mitreden will, dem sei "The Power of the Dog" dringend angeraten.

