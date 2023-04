Stummfilme: Wie die Musik zum Film kam und Geschichten erzählte Stand: 15.04.2023 06:00 Uhr Filmmusik gibt es seit mehr als hundert Jahren. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erleben die Menschen Musik live zu den ersten Kinofilmen. Ein Gespräch mit dem Stummfilmpianisten Richard Siedhoff.

Richard Siedhoff ist Komponist, Darsteller und begleitet seit 2018 Stummfilme am Klavier. Der 1987 in Weimar geborene Musiker hat auch Erfahrung als Cutter im Film und besitzt eine eigene Sammlung an Filmkopien. Zu mehr als 300 verschiedenen Stummfilmklassikern hat er bislang live gespielt - etwa als Hauspianist am Lichthaus Kino in Weimar. Zudem schreibt Siedhoff Filmmusik für Kammerensemble und Orchester und war mitverantwortlich für die Rekonstruktion der sinfonischen Originalmusik von "Der Golem, wie er in die Welt kam", wofür er den 1. Deutschen Stummfilmpreis erhielt. Ein Gespräch anlässlich des Filmmusik-Konzerts der NDR Radiophilharmonie am 13. April in Hannover über die Anfänge von Kino und Filmmusik.

Kinopioniere wie die Gebrüder Lumière, Georges Méliès, Buster Keaton und Charlie Chaplin haben schon ab 1895 und um die Jahrhundertwende kurze und längere Filme ins Kino gebracht. Ab wann spricht man von Filmmusik?

Richard Siedhoff: Im Prinzip kam der Film zur Musik. Denn da, wo der Film hinkam, in die frühen Varietés und auf den Jahrmarkt, da gab es Musik schon. Und die hat man dann irgendwann mit der Musik zusammengeführt.

Wann hat sich das Stummfilmkino etabliert? Also nach der frühen Zeit, in der Filme zum Teil noch in Schaubuden, Gemeindesälen, auf Jahrmärkten vorgeführt wurden?

Siedhoff: Im Grunde war nach dem Ersten Weltkrieg das Kino eine etablierte Unterhaltungsform, die das Varieté abgelöst hat und das Massenmedium schlechthin war. Man ging fast täglich einmal ins Kino oder mindestens einmal die Woche. Im Prinzip war das, was wir im heute im Fernsehen sehen, damals das Kino.

Welche Funktion hatte damals die Filmmusik, als die Bilder über Jahrzehnte noch ohne Ton auskommen mussten?

Siedhoff: Filmmusik muss die Geschichte erzählen, sie muss nicht unbedingt gleichzeitig erzählen, was man schon sieht. Sie darf auf kontrapunktisch arbeiten, sie darf auch kontextualisieren und sie darf den Film ausdeuten, auch emotional. Später waren viele Komponisten der Auffassung, dass die Musik das Bild nicht doppeln soll. Auch bereits früh hat etwa der Pionier Hans Lansberger beide Prinzipien verbandelt: Einmal das Illustrieren der optischen Vorgänge, die man akustisch umsetzt und auf der anderen Seite das musikalische Ausdrücken seelischer Konflikte.

Nach welchen Vorlagen oder Ideen haben die jeweiligen Künstler am Klavier oder an den damals gängigen Kino-Orgeln musiziert?

Siedhoff: Im Kinoalltag der 1920er-Jahre war das meist so, dass der Kapellmeister aus einem großen Fundus von klassisch-romantischen Stücken, die nach Stimmungen sortiert und von Verlagen speziell fürs Kino herausgegeben wurden, für jeden Film eigens zusammengestellt hat. Ein großer Flickenteppich, sozusagen. Das war etwas, was den ernsten Komponisten ein Dorn im Auge war. Sie wollten nicht, dass man Fremdwerke so zerpflückte und ihrem Kontext entriss und zur Filmmusik sozusagen "degradierte". Man sollte eigentlich dafür komponieren, das war das Ziel. Das wurde schon in den Zehner- und den Zwanzigerjahren gemacht. Aber dass wirklich durchkomponiert wurde, hat sich erst mit dem Tonfilm durchgesetzt. Dann hat jeder Film seine eigene Musik bekommen.

Spielen Sie nur auf dem Klavier oder auch auf Kino-Orgeln - und wo kamen diese her?

Siedhoff: Die kamen aus den USA, hatten dort großen Erfolg und haben sich in Deutschland erst spät etabliert, erst in den Zwanzigerjahren. Die Kino-Orgel konnte besser Musik und andere Geräusche wiedergeben, so konnte man ein ganzes Orchester einsparen, indem man alles in die Hände eines einzigen Spielers legt. Es sind noch einige davon erhalten. Es gibt eine Kino-Orgel im Grassi-Museum in Leipzig, die ich sehr oft spiele, eine im Filmmuseum in Düsseldorf, eine in Potsdam und auch einige, die privat erhalten sind. Die meisten sind verschrottet.

Wie kann man heute noch als Stummfilmmusiker überleben - es laufen ja praktisch keine neuen Stummfilme in den fast hunderten Filmstarts im Jahr?

Siedhoff: Man muss natürlich viel durch die Lande reisen, weil Stummfilme kaum im normalen Kino laufen - wenn, dann nur als Sonderveranstaltung. Ich spiele auf Festivals, die Stummfilme zeigen, in Kinematheken. Es gibt kleine Kulturclubs, die Stummfilme zeigen und Musiker brauchen. Das sind natürlich alles alte Filme aus den Zehner- und Zwanzigerjahren. Ich vergleiche das gern mit Opern. Opern werden auch noch aufgeführt, dafür gibt es Opernhäuser. Heute sind die Kinos aber nicht mehr auf Stummfilm ausgelegt, die wenigsten haben noch ein Klavier, eine Orgel oder Platz für ein Orchester.

Videos 4 Min DAS! historisch - Kino, wie alles begann Die ersten Jahre des Kinos sind eine Zeit ständiger Innovationen. Innerhalb von wenigen Jahren erfindet es sich immer wieder neu. 4 Min

Worin besteht die Faszination an Ihrer Aufgabe als Stummfilmmusiker? Sie sind ja nun einmal die ganze Zeit über mit im Raum mit dem Publikum, erleben also den Film und gleichzeitig die Reaktion der Gäste aufs Konzert ...

Siedhoff: Da kommen zwei Sachen zusammen, die man sonst getrennt betrachtet, nämlich ein Konzert und eben ein Film, wobei der Stummfilm eben noch keinen Ton hat. Deswegen ergänzt sich das kongenial. Ich vergleiche das gern mit der Oper, weil es eine abstrakte Kunstform ist, die viel mehr unterbewusst subjektiv arbeitet als ein Tonfilm, in dem man das Gesprochene mit auf den Weg bekommt. Im Gegensatz dazu muss das Publikum im Stummfilm viel mitdenken, auch unbewusst.

Und das ist eine große Faszination: Klappt das jetzt, wenn man weiß, das ist eine durchkomponierte Musik? Schafft der Dirigent es, die Akzente zu treffen, dass das Timing passt? Schafft es der Komponist, die Spannung zu halten? Man muss auch bedenken, dass in einem Stummfilm, der 90 Minuten dauert, auch 90 Minuten Musik drin sind, während im Tonfilm mit 90 Minuten vielleicht nur 30 Minuten Musik drin sind. Es ist also sehr viel mehr Musik, und das in Konzertatmosphäre. Das ist natürlich etwas Besonderes.

Stummfilm ist eine wunderbare Kunstform, die unglaublich sensibilisierend wirkt. Das ist kein Youtube-Clip, den man sich anschaut und auf seinem Telefon durchwischt, sondern man sitzt im Kino und andere Sinne werden angesprochen. Das ist ein Ereignis.

Bei so vielen Stummfilmen, die noch erhalten sind - haben Sie einen Lieblingsfilm?

Siedhoff: "Metropolis" ist einer der großen Klassiker und ich zähle ihn zu einem meiner Lieblingsfilme. Ich bin ein großer Freund der Filme Buster Keatons, von dessen Komödien, die unglaublich raffiniert gemacht sind, so, wie er montiert und seine Gags optisch aufbereitet. Und ich finde die britische Produktion "The Informer" von 1920 sehr interessant, ein toller Thriller, der in Irland spielt. Es gibt auch immer noch viele Neuentdeckungen.

Das Gespräch führte Patricia Batlle, NDR Kultur.

AUDIO: Filmmusik im Wandel: Vom Stummfilm bis zum Gaming und Serie (6 Min) Filmmusik im Wandel: Vom Stummfilm bis zum Gaming und Serie (6 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 13.04.2023 | 08:15 Uhr