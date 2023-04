eat.Read.sleep (85): Rote Grütze und Pseudonyme

Stand: 14.04.2023 06:00 Uhr

Katharina verzweifelt an Autofiktion. Gast Julia Kröhn gibt es in acht Versionen, und Jan bekommt, was Stummfilmstar Asta Nielsen gerne hätte. Und das alles mit Sahne.