Vampir-Geschichten: Von hartem Horror bis zu sanftem Grusel Stand: 18.05.2022 00:01 Uhr Vor 125 Jahren, am 18. Mai 1897, erschien der Roman "Dracula" von Bram Stoker. Inzwischen ist das Buch ein Klassiker der Weltliteratur, und das Thema "Vampire" hat deutliche Spuren in Film, Fernsehen, Kunst und Literatur hinterlassen hat.

von Maren Ahring

Sagen und Mythen über untote Wesen, die Blut trinken, sind uralt und finden sich in vielen Märchensammlungen. In der Zeit der Romantik entdeckten viele Schriftsteller ihre dunkle Seite. In Deutschland zum Beispiel schrieben Novalis, Heine und E.T.A. Hoffmann über Vampire:

"'Verfluchte Ausgeburt der Hölle. Ich kenne deinen Abscheu vor des Menschen Speise, aus den Gräbern zerrst du deine Ätzung, teuflisches Weib.' Doch so wie der Graf seine Worte ausstieß, stürzte die Gräfin laut heulend auf ihn zu und biss ihm mit der Wut einer Hyäne in die Brust."

1821 erschien E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Vampirismus" - und damit 76 Jahre vor Bram Stokers "Dracula".

"Nosferatu" - stilbildend für Vampir-Filme

1922 betrat er die Leinwand: Nosferatu. Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm gilt als einer der ersten Vampirfilme überhaupt - gedreht unter anderem in Wismar und Lübeck. Dieser Film ist bis heute stilbildend: Wenn Darsteller Max Schreck (kein Witz übrigens) mit klauenartigen, langen Fingern, kahlköpfig, mit irrem Blick und überdimensionierten Zähnen seine Opfer anfällt, läuft es einem immer noch kalt den Rücken herunter.

Bela Lugosi - im Vampir-Kostüm begraben

In "I am Dracula" knapp 10 Jahre später setzte ein anderer Vampir-Darsteller Maßstäbe: Bela Lugosi. Als charmanter, gut aussehender Graf aus Osteuropa verdrehte er den Damen auf der Leinwand reihenweise den Kopf.

"There are far worse things than death". Der Legende nach ließ sich der Schauspieler sogar in seinem Kostüm - samt Umhang - begraben.

"Der kleine Vampir": Blutsauger im Kinderzimmer

Auch in den Kinderzimmern tummeln sich Vampire. Die Buchreihe "Der kleine Vampir" rund um Rüdiger von Schlotterstein und seinen Kumpel Anton Bohnsack von Angela Sommer-Bodenburg wurde weltweit über 12 Millionen Mal verkauft - und erfolgreich als Fernsehserie verfilmt.

Ein Hamburger Vampirclan steht im Mittelpunkt der NDR Jugend-Serie "Die Erben der Nacht", basierend auf Bestsellern von Ulrike Schweikert. Die erfolgreichste Buch- und Filmreihe der jüngeren Zeit über Vampire ist wahrscheinlich die "Twilight"-Saga von Autorin Stephenie Meyer:

"Ich weiß, was du bist." - "Sag es. Ich will es hören." - "Ein Vampir." - "Hast du Angst?" - "Nein". Filmzitat

Vier Romane und fünf Filme um Bella und Edward ließen Teenager rund um den Globus eher schmachten statt schreien.

Nicht nur Kinder- und Jugendbuchautoren ließen sich inspirieren: Die Untoten geistern durch Stephen Kings "Brennen muss Salem" und Anne Rices' "Interview mit einem Vampir". Diese Klassiker seien hier stellvertretend für unzählige andere erwähnt.

Munchs "Liebe und Schmerz": Auch Maler ließen sich inspirieren

Liebe und Schmerz liegen im Vampir-Kosmos eng beieinander - von Erotik mal ganz zu schweigen - das musste auch der norwegische Maler Edvard Munch erfahren. Er malte in mehreren Versionen ein Paar - die Frau beugt sich über den Mann und küsst ihn auf den Nacken. Munch nannte das Bild "Liebe und Schmerz". Doch bereits kurze Zeit später erhielt es den Namen "Vampir".

"Vampire Diaries": Vampire streifen über Leinwände und Bühnen

Unzählige Schauspieler*innen verkörperten schon Vampire auf der Leinwand: Christopher Lee, Gary Oldman und Tilda Swinton gehören dazu. Und - Vampirgeschichten gehen auch in Serie: Von der "Addams Family" über "Buffy" in den 1990er-Jahren, bis hin zu den "Vampire Diaries".

Seit 1997 tanzen die Vampire sogar über diverse Bühnen im Musical "Tanz der Vampire", basierend auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski.

Vampirgeschichten gibt es in nahezu allen kulturellen Genres und in allen Ausprägungen: Von hartem Horror bis zu sanftem Grusel, von prüde bis sexy und von kitschig bis kinderfreundlich. Und damit sind die Geschichten über sie ebenso unsterblich wie die Vampire selbst.

