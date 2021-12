Steven Spielberg: Der Kinovisionär ist 75 geworden Stand: 19.12.2021 07:27 Uhr Seit "Der weiße Hai" gilt Steven Spielberg als Erfinder des Blockbusters. Der Schöpfer von "E.T.", "Schindlers Liste", und "Indiana Jones" wurde am 18. Dezember 75 Jahre alt.

Zuletzt hat sich Spielberg seinen lebenslangen Traum erfüllt und erstmals ein Musical verfilmt. Mit "West Side Story", der vor wenigen Tagen weltweit angelaufen ist, aber besonders in den USA - bedingt durch die Pandemie - keinen großen Erfolg an der Kinokasse verzeichnet, hat Spielberg eine große Hoffnung für die nahenden Oscars im Köcher. Der Film wird wohl in vielen Kategorien nominiert.

Spielberg durfte nicht bei "James Bond" Regie führen

Doch Misserfolge ist der in Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio, geborene Künstler gewöhnt. So schuf er etwa die Figur des Abenteurers Indiana Jones, weil er sich nicht seinen Traum erfüllen durfte, eine Episode von "James Bond" zu drehen. Er sei zu jung, zu unerfahren und sowieso kein Brite, beschieden damals die "Bond"- Produzenten. Bis heute dreht Harrison Ford immer wieder als Indiana Jones für die erfolgreiche Kino-Saga.

Lebenslange Zusammenarbeit mit Komponist John Williams

Seit seinem Film "Der weiße Hai" 1975 arbeitet Spielberg immer wieder mit dem Komponisten John Williams zusammen. Zu den großen gemeinsamen Erfolgen gehören die Filmmusiken von "E.T.", "Indiana Jones", "Jurassic Park", "Schindlers Liste". Selbst im Musical "West Side Story" mit Musik von Leonard Bernstein stand Williams Spielberg beratend zur Seite.

Späte Diagnose löste ein Kindheitsrätsel

Beim Sender Arte läuft noch ein unterhaltsamer Trickfilm zum Regisseur - mit vielen Fun-Facts, die nur eingefleischte Fans kennen. Etwa: dass Spielberg bei den Pfadfindern oft Nasenbluten hatte und dass er eine Folge "Columbo" gedreht hat. Auch, dass er 2008 große finanzielle Verluste erlitt. Außerdem teilte er 2007 der Öffentlichkeit mit, dass er Legastheniker ist. Mit der späten Diagnose habe er ein großes Rätsel aus seiner Kindheit gelöst.

