Doku- und Fiktion-Serien über Spionage im Kalten Krieg Stand: 17.01.2023 19:41 Uhr Spannende Serien stehen in der ARD Mediathek: die historische "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" eine Dokuserie über DDR-Spioninnen. Die quirlige Mordermittlerin aus "Hip" ermittelt zudem weiter. Beitrag anhören 3 Min

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl im Frühjahr aus der ARD Mediathek.

"Bonn - Alte Freunde, neue Feinde": Kalter Krieg wird durch Spionage-Serie im Ersten lebendig

6 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Historische Serie

bis zum 24. Juli 2023 in der ARD-Mediathek

Toni Schmid ist die ältere Tochter eines Bauunternehmers und ehemaligen Nazi-Offiziers, ein alter Freund des umtriebigen Reinhard Gehlen, der später mal Chef des Bundesnachrichtendienstes werden wird. Doch noch hat Gehlen einen Widersacher: Otto John, Präsident vom Verfassungsschutz und, im Gegensatz zum alten Generalmajor, Beteiligter am Widerstand gegen Hitler. Otto John möchte an Informationen über Gehlen gelangen, um ihn und andere alte Kameraden zur Strecke zu bringen. Dafür nutzt er den Kontakt zu Fräulein Schmidt, Sekretärin in der Organisation Gehlen.

Die sechs Folgen von "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" führen also geradewegs in die Abgründe der Vorzeigefamilien, Wohlstandsfassaden und braunen Seilschaften jener Jahre des Netzwerkens der Altfaschisten, das Waschen der Hände in Unschuld und das gegenseitige Ausstellen von Persilscheinen: Selten ist es fiktional so auf den Punkt gebracht worden wie in diesem Hybrid aus Old-Style und High-End-Serie.

"Die Spioninnen -im Auftrag der DDR" - Doku Serie über reale Agentinnen

6 Folgen à circa 30 Minuten

Genre: Dokumentarfilme

bis zum 10. Januar 2024 in der ARD-Mediathek

Mata Hari, Josephine Baker oder Virginia Hall - weibliche Spioninnen gelten oft als schön, intelligent und gefährlich - ihr Doppelleben als geheimnisvoll. Aber wie legendär war das Leben echter Spioninnen? Was trieb sie an? Liebe, Macht, Überzeugung? Christel Guillaume, Johanna Olbrich, Lilli Pöttrich, Gabriele Gast, Gerda Schröter und Gabriele Kliem sind die Protagonistinnen der Dokuserie "Spioninnen".

Sie waren liebende Hausfrauen, brave Sekretärinnen oder erfolgreiche Diplomatinnen in der Bonner Republik - und Spioninnen im Dienst der DDR. Es sind Geschichten von Hoffnungen, Enttäuschungen, Verrat, Geheimnissen und Reue, aber auch von Begeisterung für das Doppelleben einer Spionin. Es sind Geschichten mit besonderen Lebensläufen in einem geteilten Land inmitten des Kalten Krieges.

"Helsinki-Syndrom" - Packende Thrillerserie um eine Entführung

8 Folgen à circa 51 Minuten

Genre: Thriller / Drama

bis 2. Februar 2023 der ARD Mediathek

Die Polizei hat das Gebäude der auflagenstärksten Zeitung Finnlands abgesperrt: Der finnische Unternehmer und Familienvater Elias Karo (Peter Franzén) nimmt vier Journalisten der bekanntesten finnischen Tageszeitung "Helsingin Sanomat" als Geiseln. Auf Seiten der Polizei führt der Verhaltenspsychologe Jarmo Kiiski die Verhandlungen. Zu Kiiskis Erstaunen verlangt der Geiselnehmer kein Geld. Er will nur eines: Wiedergutmachung. Denn er zählt zu den Opfern der Bankenkrise in den 1990er-Jahren. Die Journalisten sollen für ihn ans Tageslicht bringen, wer damals von den faulen Krediten gewusst und profitiert hat. In der Serie erleben die Zuschauenden hautnah mit, wie sich die Abscheu für den bewaffneten Gangster in Sympathie verwandelt. Denn Karo ist Täter und Opfer zugleich. Sie läuft ab dem ab 22. November in Doppelfolgen jeweils dienstags ab 22 Uhr im NDR Fernsehen - und steht bereits in der ARD Mediathek zur Verfügung.

"HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ": Zweite Staffel in der ARD Mediathek

8 Folgen à 50 Minuten

Genre: Krimikomödie

bis Mitte Dezember in der Mediathek

Frankreichs ungewöhnlichste Ermittlerin ist zurück - Morgane Alvaro geht in Lille erneut mit Karadec auf Verbrecherjagd. Die ersten acht Folgen der französischen Serie "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" waren nicht nur in ihrem Heimatland ein riesiger Erfolg, sondern auch in Deutschland. Nun sind Morgane (Audrey Fleurot), eine ehemalige Putzfrau mit einem IQ von 160, und Karadec (Mehdi Nebbou), Hauptmann der örtlichen Polizeibrigade in Lille, endlich zurück. In den acht neuen Folgen macht sich das ewig ungleiche Duo daran, viele neue Fälle zu lösen und Verbrecher zu jagen. Seit dem 8. Oktober steht die zweite Staffel der Krimi-Komödie in der ARD Mediathek. Das NDR Fernsehen zeigt sie ab dem 3. November.

