Serien in der ARD Mediathek: Tipps für den Frühling 2023 Stand: 04.04.2023 17:06 Uhr Spannende Serien stehen in der ARD Mediathek: darunter eine Komödie mit Bjarne Mädel und Anke Engelke und die Spionage-Serie "Bonn".

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl im Frühjahr aus der ARD Mediathek.

"Wir können auch anders": Serie mit Bjarne Mädel

6 Folgen à circa 30 Minuten

Genre: Komödie

bis 16. März 2025 in der ARD-Mediathek

Einfach machen, verändern und nicht lang jammern: Das haben sich Menschen in der Serie "Wir können auch anders" von Lars Jessen vorgenommen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind unterwegs mit Anke Engelke und Bjarne Mädel, die mit dem Fahrrad in der Großstadt radeln oder auf dem flachen Land stranden. Axel Prahl und Annette Frier schauen sich eine ganz besondere Siedlung an. Was auffällt: Es gibt keine Autos.

Culture-Clash-Komödie: "Da is' ja nix" in NDR Mediathek

6 Folgen à circa 30 Minuten

Genre: Komödie

bis 23. Juli 2023 in der NDR Mediathek

Wie sich ein norddeutsches Kuhkaff zum indisch angehauchten Kurort verwandeln will, zeigt die sechsteilige NDR Serie "Da is' ja nix". Johanna Christine Gehlen (als Daniela Hinrichs) und Sebastian Bezzel (Mathias Groller) spielen das glamouröse Hochstaplerpaar, das dem verschlafenen Nest mit seinen eigenbrötlerischen Bewohnerinnen und Bewohnern neues Leben einhauchen will. In Folge eins flieht das Paar aus Bayern vor dem Zorn der geprellten Investoren. Ohne Geld und Gepäck strandet das Paar in dem kleinen Dorf Österbrarup in der norddeutschen Tiefebene, Danielas Heimat. Das Dorf ist eine Art Bermuda-Dreieck des Nordens: ohne Handyempfang, Sehenswürdigkeiten und ohne wirtschaftliche Aussichten. Zum Überblick der weiteren Folgen geht es hier.

"Bonn - Alte Freunde, neue Feinde": Kalter Krieg wird durch Spionage-Serie im Ersten lebendig

6 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Historische Serie

bis zum 24. Juli 2023 in der ARD-Mediathek

Toni Schmid ist die ältere Tochter eines Bauunternehmers und ehemaligen Nazi-Offiziers, ein alter Freund des umtriebigen Reinhard Gehlen, der später mal Chef des Bundesnachrichtendienstes werden wird. Doch noch hat Gehlen einen Widersacher: Otto John, Präsident des Verfassungsschutzes und, im Gegensatz zum alten Generalmajor, Beteiligter am Widerstand gegen Hitler. Otto John möchte an Informationen über Gehlen gelangen, um ihn und andere alte Kameraden zur Strecke zu bringen. Dafür nutzt er den Kontakt zu Fräulein Schmidt, Sekretärin in der Organisation Gehlen.

Die sechs Folgen von "Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" führen also geradewegs in die Abgründe der Vorzeigefamilien, Wohlstandsfassaden und braunen Seilschaften jener Jahre des Netzwerkens der Altfaschisten, das Waschen der Hände in Unschuld und das gegenseitige Ausstellen von Persilscheinen: Selten ist es fiktional so auf den Punkt gebracht worden wie in diesem Hybrid aus Old-Style und High-End-Serie.

"Die Spioninnen -im Auftrag der DDR" - Doku-Serie über reale Agentinnen

6 Folgen à circa 30 Minuten

Genre: Dokumentarfilme

bis zum 10. Januar 2024 in der ARD-Mediathek

Mata Hari, Josephine Baker oder Virginia Hall - weibliche Spioninnen gelten oft als schön, intelligent und gefährlich - ihr Doppelleben als geheimnisvoll. Aber wie legendär war das Leben echter Spioninnen? Was trieb sie an? Liebe, Macht, Überzeugung? Christel Guillaume, Johanna Olbrich, Lilli Pöttrich, Gabriele Gast, Gerda Schröter und Gabriele Kliem sind die Protagonistinnen der Dokuserie "Spioninnen".

Sie waren liebende Hausfrauen, brave Sekretärinnen oder erfolgreiche Diplomatinnen in der Bonner Republik - und Spioninnen im Dienst der DDR. Es sind Geschichten von Hoffnungen, Enttäuschungen, Verrat, Geheimnissen und Reue, aber auch von Begeisterung für das Doppelleben einer Spionin. Es sind Geschichten mit besonderen Lebensläufen in einem geteilten Land inmitten des Kalten Krieges.

