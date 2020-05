Stand: 26.05.2020 16:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schauspielerin Renate Krößner ist gestorben von Axel Seitz

Die Schauspielerin Renate Krößner ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 75 Jahren in Mahlow bei Berlin. Das teilte ihr Ehemann - der Schauspieler Bernd Stegemann mit.

Vor allem mit einem Spielfilm ist Renate Krößner untrennbar verbunden. In "Solo Sunny" spielte sie die Ingrid Sunny Sommer, eine Sängerin, die mit ihrer Band durch die DDR tourt. Es war Konrad Wolfs letzter Film bei der DEFA und ein internationaler Erfolg. So erhielt Renate Krößner 1980 auf der Berlinale einen Silbernen Bären als beste Darstellerin.

In rund 50 Kino - und Fernsehfilmen stand die 1945 im Harz geborenen Schauspielerin vor der Kamera. Bis 1985 in der DDR, nach ihrer Ausreise dann in der Bundesrepublik. So war Renate Krößner unter anderem in mehreren Tatort-Folgen, in "Liebling Kreuzberg" sowie in "Gruß Gott Genosse", "Alles auf Zucker" und in "Anderst schön" zu sehen. In dieser ARD-Produktion stand sie in Schwerin unter anderem mit Charly Hübner vor der Kamera.

Sie war 2015 damit auch zu Gast auf dem Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern. Erst am 17. Mai hatte Renate Krößner ihren 75. Geburtstag. Jetzt starb die Schauspielerin nach kurzer, schwerer Krankheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.05.2020 | 17:00 Uhr