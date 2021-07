"Picture a Scientist": Doku über Frauen in der Wissenschaft Stand: 28.04.2021 15:43 Uhr Der erschütternde und ermutigende Dokumentarfilm beschreibt die Strukturen des Wissenschaftsbetriebes nüchtern. "Picture a Scientist - Frauen der Wissenschaft" startet am 29. April als VideoOnDemand.

von Hartwig Tegeler

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Einfluss als Politikberater - diese Erfahrung wurde in Pandemie-Zeiten noch einmal bestätigt. Doch wie fair geht es an den Orten der Wissenschaft zu? Welche Strukturen herrschen dort vor - zählen wirklich immer nur Erkenntnisse und Fakten?

Jane Willenbring, Geomorphologin aus Kalifornien, geht mit ihrer Tochter am Strand spazieren. Die Tochter überlegt, in die Fußstapfen der Mutter zu treten und ebenfalls Wissenschaftlerin zu werden. Doch würde ihr dann Ähnliches wie der Mutter widerfahren? Sonne, kalifornischer Strand, eine Wissenschaftlerin und Mutter - und dann diese Bemerkung: "wie Dreck" behandelt worden zu sein. Aber genau darum wird es gehen im Film.

Diskriminierung, Sexismus und Rassismus im Wissenschaftsbetrieb

Jane berichtet von ihrer ersten Expedition in die Antarktis, 17 Jahre zuvor, bei der sie der Expeditionsleiter wochenlang demütigte und belästigte. Und zwar zunächst ohne Folgen und unter stiller Duldung der männlichen Kollegen. Es wird um das gehen, was Nancy Hopkins, Molekularbiologin, in den 1960er-Jahren passierte, als ihr Abteilungsleiter ins Labor trat, ihr an die Brüste fasste und fragte, woran sie denn so arbeite. Einfach so! Es geht in "Picture a Scientist" um Diskriminierung, Sexismus und Rassismus im Wissenschaftsbetrieb.

Es sind eindrucksvolle und verstörende Geschichten, die die Doku erzählt. Die Chemie-Professorin Raychelle Burks wurde als Women of Color direkt an ihrem Schreibtisch mit all den Papieren drauf, vor ihrem Computer, auch schon mal als Hausmeisterin angesprochen. "Im akademischen Umfeld haben es Randgruppen immer schwer. Du gewöhnst dich daran, unterschätzt und schäbig behandelt zu werden", sagt die Chemikerin, die in Austin, Texas, arbeitet. "Lange Zeit versuchst du, dich anzupassen oder dem Bild zu entsprechen, das sie von der Wissenschaft erstellt haben. Aber du wirst einfach nicht als einer von ihnen angesehen."

Das ist der Strukturmechanismus, den "Picture a Scientist" aufzeigt: abwerten, diskriminieren, ausgrenzen. Viele Wissenschaftlerinnen halten die Struktur nicht aus und scheiden aus ihrem Beruf aus. Nancy Hopkins, Molekularbiologin, 1943 geboren, fing an, sich zu wehren. Und schloss sich mit anderen Wissenschaftlerinnen zusammen, um gegen die Ungleichbehandlung aufzubegehren.

"Picture a scientist": Berührend, erschütternd und ermutigend

Im letzten Kapitel des Film berichtet "Picture a Scientist" von dem Kulturwandel und dieser Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die eine fünfjährige Studie am Massachusetts Institute of Technology erstellten. Der Dekan der Universität unterstützte den Report, der Diskriminierung und Vorurteile belegte. Der Wandel begann.

Am Ende dieses tief berührenden, erschütternden und ermutigenden Dokumentarfilms kommt Nancy Hopkins noch einmal zu Wort, die Pionierin im Einsatz für die Gleichberechtigung und Chancengleichheit. "Ja", sagt die eindrucksvolle, inzwischen alte Dame und Wissenschaftlerin, "trotz der immensen Fortschritte kämpfen Frauen immer noch mit den alten Problemen." Ob sie die Zeit und die Kraft noch einmal aufwenden würde für ihren Widerstand? Sie sei sich nicht sicher, meint Nancy Hopkins und schmunzelt: "Ich wollte ja eigentlich immer nur Wissenschaftlerin sein, um Himmels willen."

"Picture a Scientist - Frauen der Wissenschaft" steht Ab dem 29. April 2021 exklusiv für einen Zeitraum von vier Wochen im Online-Kino zur Verfügung. Ein Online-Ticket kostet 10 Euro, und die teilnehmenden Kinos erhalten 50 Prozent der Erlöse des Kartenverkaufs.

