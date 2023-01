"Im Westen nichts Neues" ergattert neun Oscar-Nominierungen Stand: 24.01.2023 15:12 Uhr Der Thriller "Im Westen nichts Neues" des gebürtigen Wolfsburgers Edward Berger hat am Dienstag in Hollywood neun Oscar-Nominierungen erhalten. Damit hat er mehr als Steven Spielbergs Film "The Fabelmans".

Nicht nur in der Kategorie "Bester internationaler Film, sondern auch in der Königsklasse "Bester Film" wurde die deutsche Produktion nominiert. Zudem für die beste Kamera, den besten Sound, die beste Maske, die beste Filmmusik, die besten visuellen Effekte, das beste Szenenbild und das beste adaptierte Drehbuch.

Wie Kinokritikerin Anna Wollner erzählte, hat der Streamingdienst Netflix, bei dem die Produktion weltweit zu sehen ist, ordentlich die Werbetrommel gerührt - mit einer Kampagne in Hollywood und bei den Mitgliedern der Academy. Vergangene Woche hat der Film bei den britischen Bafta-Preisen einen Rekord aufgestellt und ganze 14 Nominierungen abgesahnt - so viele gab es noch nie für einen internationalen Film.

Oscar-Nominierte in der Sparte "bester Film" der Oscars 2023

Die Nominierten in der Königsklasse bester Film sind Baz Luhrmanns Musikerbiografie "Elvis" , Steven Spielbergs autobiografischer Film "The Fabelmans" und der Tom-Cruise-Blockbuster "Top Gun: Maverick". Ebenso einer der mittlerweile erfolgreichste Film aller Zeiten - James Camerons "Avatar 2: They Way of Water", Martin Mc Donaghs Feel-Bad-Film des Jahres "The Banshees of Inisherin", der von Frances McDormand produzierte Film "Women Talking" und Todd Fields Drama "Tàr".

Außerdem Ruben Östlunds Goldene-Palme- und Europäischer-Filmpreis-Sieger "Triangle of Sadness", dessen Idee in Hamburg entstand und der von der Moin Filmförderung gefördert wurde. Der Schwede Östlund wurde zudem als bester Regisseur nominiert, sein Skript geht in der Kategorie bestes Original-Drehbuch ins Rennen.

"Everything Everywhere All at Once": Top-Oscar-Favorit mit elf Nominierungen

Der ganz große Favorit mit insgesamt elf Nominierungen ist jedoch der wohl mit dem kleinsten Budget in dieser Reihe von zehn Filmen: der Independent-Film "Everything Everywhere All at Once". Letzterer war seit seinem Erscheinen im Kino sowohl ein Kritik- als auch Publikumsliebling.

"Everything Everywhere All at Once" erzählt eine Einwanderer-Geschichte von zwei Generationen aus China, die einen Waschsalon betreiben. Sie stehen vor einer aufwendigen Steuerprüfung mit einer strengen Beamtin (Jamie Lee Curtis) - all das mit händisch ausgefüllten Quittungen.

Oscar-Gewinner Barry Jenkins ("Moonlight", "If Beale Street Could Talk") lobt ihn in höchsten Tönen: Er sei der absolute Hammer: "Laut, aufregend mit einem Riesen-Herzen" schrieb er auf Twitter. Die Regisseure Daniel Scheinert und Daniel Kwan hätten ihre Liebe zu allen möglichen Kino-Genres verdichtet und in eine Multiversum-Familiensaga geschachtelt, die jetzt alle dringend bräuchten.

Auch Lana Wachowski ("Matrix"-Regisseurin) feiert den Film mit Michelle Yeoh, Ke Huy Quan und Stephanie Hsu in den Hauptrollen als Salon-Betreibern und heimlichen Martial-Arts-Experten. Ein kunterbunter, warmherziger, absurder Filmtrip mit Zeitreise-Sprüngen über Identität, Familienzusammenhalt, Kampfkunst und Bagels, wie ihn das Kino noch nie gesehen hat.

