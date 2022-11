Nordische Filmtage Lübeck - der Infinity Dome ist zurück Stand: 02.11.2022 11:46 Uhr Fünf Spielstätten gibt es dieses Jahr bei den Nordischen Filmtagen Lübeck - eine davon ist eine runde, weiße Kuppel, in dem 360-Grad-Filme gezeigt werden.

von Linda Ebener

In Lübeck dreht sich in diesen Tagen alles ums Kino, denn dort finden momentan die Nordischen Filmtage statt. Bis Sonntag werden rund 173 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein in fünf Spielstätten gezeigt. Eine Spielstätte ist dieses Jahr wieder dabei - zuletzt wurde sie 2019 aufgebaut - der 360-Grad Infinity Dome auf dem Klingenberg in Lübeck. Das ist eine weiße, runde Kuppel mit einem Durchmesser von ungefähr 20 Metern, sie erinnert an ein Planetarium. Im Innenraum der Kuppel stehen in der Mitte Kinosessel - die Gäste schauen von unten auf diese große Kuppel. Bis Sonntag werden dort insgesamt 17 filmische und künstlerische 360°-Arbeiten gezeigt.

360° Filme - alle Sinne werden angesprochen

Die Filme, die im Infinity Dome gezeigt werden, sind in 360 Grad zu sehen. Der Film "Árran 360 Grad" ist ein Film über ein indigenes Volk. Das Publikum befindet sich dort mitten in einer Rentierherde, die sich in einer Kreisbewegung um die Gäste herumbewegt, da muss der Kopf schnell sein, um ihnen zu folgen. Der gesamte Innenraum des Infinity Domes ist eine Leinwand. Bei dem Film "360 Grad Sylt - Insel im Weltnaturerbe Wattenmeer" über die Insel Sylt jagen plötzlich Schweinswale und Kite-Surfer über die Köpfe der Besucherinnen und Besucher, das ist in einem Kinosaal nicht der Fall.

Infinity Dome - Filme zum Entspannen

Im Film "Ekki Hugsa 360 Grad" haben der isländische Musiker Ólafur Arnalds und der Berliner Grafikdesigner Torsten Posselt ein audiovisuelles Erlebnis geschaffen. Im Mittelpunkt steht die Entschleunigung, denn "Ekki Hugsa" ist isländisch und bedeutet "nicht denken". Ziel der beiden Filmemacher ist es, eine meditative Atmosphäre zu schaffen, die das Publikum zum Loslassen bringen soll. Zu sehen sind Formen und Farben, die sich mal langsam und mal schneller in der Kuppel bewegen.

Kinderfilme im Infinity Dome in Lübeck

Auch für Kinder gibt es Filme, die im Infinity Dome auf dem Klingenberg in Lübeck gezeigt werden. Am Samstag läuft um 13 Uhr der Film "Das Silberne Segel", eine Verfilmung des Lübecker Autors Wolfram Eicke. Zusammen mit dem Planetarium Bochum hat er die Idee für einen 360-Grad Film gehabt und umgesetzt. Der Film handelt von Randolf, einem Waisenkind im Dreißigjährigen Krieg - er träumt von einem silbernen Segel und will es finden. Da beginnt für ihn das Abenteuer, dass ihn unter anderem auf hoher See und mit Piraten an seine Grenzen bringt. Bei dem Film haben auch viele bekannte Sängerinnen und Sänger mitgewirkt, wie zum Beispiel Nina Hagen, Stefan Gwildis oder auch Rolf Zuckowski. Der 360 Grad Infinity Domeauf dem Klingenberg in Lübeck ist eines von insgesamt fünf Spielorten der Nordischen Filmtage. Mal was anderes als eine flache Kinoleinwand.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 02.11.2022 | 15:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival