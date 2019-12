Stand: 17.12.2019 12:07 Uhr

Dritte Staffel von "Babylon Berlin" vorgestellt

Die neue Staffel von "Babylon Berlin" ist am Montagabend mit viel Prominenz im Berliner Zoo Palast vorgestellt worden. Die dritte Staffel der Erfolgsserie spielt im Jahr 1929. Im Herbst 2020 sollen die neuen Folgen im Ersten laufen, zuvor ist im Januar eine Ausstrahlung bei Sky geplant.

Zur Vorstellung im Berliner Zoopalast kamen etliche Stars des deutschen Films. Neben den Hauptdarstellern waren Lars Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung, Fritzi Haberlandt sowie Meret Becker dabei - sie ist in der dritten Staffel erstmals zu sehen.

Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) und seine Kollegin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) sollen den Tod von Schauspielerin Betty Winter aufklären, die von einem Scheinwerfer erschlagen wird. Vorlage für die neue Staffel ist der Roman "Der stumme Tod" von Volker Kutscher.

Gedreht wurde auch im realen Berlin

Gedreht wurde nicht nur in Filmkulissen, sondern auch im realen Berlin, beispielsweise im Schöneberger Rathaus und im Körnerpark in Neukölln. Wie schon in den ersten Staffeln haben die Regisseure Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer die Vorlage frei interpretiert. Es gibt Figuren, die im Buch nicht vorkommen. Historische Ereignisse aus der Weimarer Republik spielen wieder eine Rolle, etwa der Börsencrash, an den der Beginn der Staffel erinnert.

Staffel vier ist bereits in Planung

Die zwölf neuen Episoden seien bereits in 100 Länder verkauft worden, darunter die USA, Kanada, Australien und China, hieß es in einer Mitteilung von ARD und Sky. "Babylon Berlin" gilt als eine der spektakulärsten deutschen Serien der vergangenen Jahre, sie ist so beliebt, dass es sogar entsprechende Stadtführungen gibt. Die vierte Staffel ist bereits in Planung. Volker Kutscher hat bereits sieben Rath-Bände veröffentlicht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 17.12.2019 | 11:55 Uhr