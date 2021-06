Nach monatelangem Lockdown: Kinos öffnen ab morgen wieder Stand: 30.06.2021 11:27 Uhr Mehr als ein halbes Jahr haben Kino-Fans auf das Filmerlebnis auf der großen Leinwand verzichten müssen. Morgen starten die meisten Kinos im Norden wieder nach dem langen Lockdown.

Einige wenige - darunter die UCI-Kinos und einige Programmkinos - hatten bereits im Juni wieder geöffnet. Jetzt folgen etwa die Ketten Cinemaxx und Cinestar sowie die Astor-Kinos des Betreibers Hans-Joachim Flebbe in Hannover, Braunschweig und Hamburg. "Im Moment haben wir unheimlich viel Zuspruch. Die Besucher und wir freuen uns auf die Wiedereröffnung", sagte Flebbe.

Betreiber: "Keine Gefahr im Kino"

Die Verbände der Filmwirtschaft hatten sich auf den 1. Juli als bundesweit einheitlichen Termin geeinigt, damit sich die Häuser auf den Neustart vorbereiten und Filme beworben werden konnten. Der Verband HDF Kino kritisiert allerdings den "Flickenteppich der uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der einzelnen Länder". Bei einer 50-prozentigen Auslastung der Säle, wie in Niedersachsen vorgeschrieben, seien keine Gewinne, aber auch keine Verluste zu erwarten, sagte Flebbe. "Als wir zwischen dem ersten und zweiten Lockdown nur 25 Prozent der Plätze verkaufen konnten, war das völlig unwirtschaftlich für die Kinos." Aus seiner Sicht sind die Beschränkungen für die Kultureinrichtungen "unverhältnismäßig" - Gastronomie oder Flugunternehmen hätten eine bessere Lobby. Eine Studie von Aerosolforschern belege, dass der Kinosaal kein Gefährdungsort sei, betonte Flebbe.

Kunden an Streamingdienste verloren

Die Kinos im Norden mussten für den Neustart ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen beziehungsweise neues Personal einstellen. Der Startschuss fällt jedoch in den traditionell schwachen Kinomonat Juli. Wegen der Urlaubszeit wird es wohl eher etwas ruhiger zugehen. Flebbe zufolge haben die Kinos einen Teil der Gäste während der Corona-bedingten Schließungen unwiederbringlich an Streamingdienste wie Netflix verloren. "Der Kinomarkt wird um 20 bis 25 Prozent zurückgehen", sagte er. Dies habe auch damit zu tun, dass einige Verleiher den Kinos nicht mehr zugestehen, die Filme drei bis vier Monate exklusiv zu zeigen, bevor sie in die Streaming-Dienste wandern. In Flebbes Astor-Kinos sind derzeit einige neue Filme nicht zu sehen. Dies habe mit einem Streit zwischen den Verleihern und Produzenten über den Zeitpunkt der Veröffentlichung in Streaming-Diensten zu tun.

Auslastung wie vor der Pandemie?

Der in Hamburg lebende Unternehmer hofft darauf, dass im September alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, denn im Herbst sollen der mehrfach verschobene neue "James Bond" und andere Blockbuster veröffentlicht werden. "Wir müssen unsere Kinos wieder so auslasten können, wie wir sie gebaut haben. Wir haben sehr viel investiert." Der aus Hannover stammende Flebbe ist Gründer der Kinokette Cinemaxx, aus der er 2008 im Streit ausschied. Seitdem betreibt der Film-Enthusiast sogenannte Premium-Kinos in Berlin, Köln, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover und Braunschweig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2021 | 11:00 Uhr