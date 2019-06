Stand: 18.06.2019 11:00 Uhr

Amüsante Film-Satire mit Charlize Theron Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich , Regie: Jonathan Levine Vorgestellt von Krischan Koch

Charlize Theron ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen Hollywoods. Sie hat in Action-Filmen gespielt, in romantischen Komödien und tragischen Liebesdramen. Für ihre Rolle als Serienmörderin in dem Film "Monster" wurde sie 2004 mit dem Oscar ausgezeichnet. Jetzt ist Charlize Theron in der romantischen Satire "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" zu sehen.

Filmtrailer: "Long Shot" 19.06.2019 06:40 Uhr Regisseur Jonathan Levine jongliert in der überdrehten Komödie "Long Shot" mit den Geschlechterrollen und macht böse Witze über Rechtsradikale und politisch überkorrekte Moralapostel.







Charlotte Field (gespielt von Charlize Theron) ist die Außenministerin der USA. Sie sieht gut aus, ist intelligent, clever und elegant. Charlotte strebt jetzt sogar die Präsidentschaftskandidatur an. Bei einem öffentlichen Empfang läuft der Politikerin ein Typ über den Weg, der so gar nicht in diese Gesellschaft passt, ihr aber irgendwie bekannt vorkommt. Der übergewichtige Zausel in dem billig bunten Anorak, mit Basecap und ungepflegten roten Bart hat den schönen Namen Fred Flarsky.

Der neue Redenschreiber soll das Image der Außenministerin aufpeppen

Vor ewigen Zeiten war Charlotte mal seine Babysitterin und der kleine Fred hat sie schon damals angehimmelt. Inzwischen ist Flarsky (gespielt von dem kanadischen Komiker Seth Rogen) Journalist. Weil die kühle Außenministerin ihr Image etwas aufpeppen will, engagiert sie den unbequemen Querkopf als Redenschreiber.

Seine Reden verhelfen ihr tatsächlich zu Umfragewerten in ungeahnten Höhen. So ganz nebenbei kommen sich die schöne Frau und der chaotische - von Selbstzweifeln und Panikattacken geplagte - Stoffel auch privat näher. "Es ist alles wie in 'Pretty Woman'", sagt Freds Freund. "Nur ist sie Richard Gere und du bist Julia Roberts." Charlize Theron und Seth Rogen haben sichtlich Spaß, dieses herrlich unmögliche Paar zu spielen. Dabei hat die Außenministerin eigentlich gar keine Zeit für eine Beziehung.

Zwischen Lovestory und überdrehter Slapstick-Komödie

Ein kleines bisschen männliche Dominanz muss Fred noch lernen. Dafür tritt er bei öffentlichen Auftritten in jedes Fettnäpfchen. Regisseur Jonathan Levine hat keine Angst vor überdrehtem Slapstick. So verheddert sich Fred im Rückendekolleté der Präsidentschaftskandidatin, fliegt anschließend vor laufenden Kameras die Treppe hinunter und bringt einen Skandal nach den anderen ins Rollen.

Die Lovestory ist natürlich reichlich märchenhaft. Aber die zahlreichen satirischen Anspielungen sind sehr zeitgemäß und urkomisch. Regisseur Jonathan Levine jongliert mit den Geschlechterrollen, er macht böse Witze über Rechtsradikale, aber auch über politisch überkorrekte Moralapostel.

Da wird sich wild kostümiert, es gibt eine köstliche Parodie des smarten kanadischen Premiers Trudeau, und der amerikanische Twitter-Präsident darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist manchmal auch herrlich albern, überdreht, ein bisschen romantisch und immer höchst amüsant.

Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich Genre: Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr. Regie: Jonathan Levine Länge: 125 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 20. Juni 2019

