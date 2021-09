Kino Movie Star in Parchim erhält Kinokulturpreis MV Stand: 02.09.2021 19:30 Uhr Im Rahmen des Filmkunstfestes ist am Donnerstagabend in Schwerin zum dritten Mal der Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen worden. Die Jury entschied sich diesmal, den jeweiligen Spitzenpreis nach Parchim sowie nach Bad Doberan zu vergeben.

Bei den gewerblich betriebenen Häusern erhielt diesmal das Kino Movie Star in Parchim die Auszeichnung "Spitzenpreisträger". Die Ehrung ist mit 13.000 Euro dotiert. Jeweils 8.500 Euro bekamen das Luna Filmtheater in Ludwigslust, das Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll sowie das fabrik.kino 1 in Neustrelitz für ihr hervorragendes Programm.

Kamp-Theater in Bad Doberan ausgezeichnet

Bei den nicht-gewerblichen Spielstätten entschied sich die Jury für das Kamp-Theater in Bad Doberan - als Spitzenpreisträger bekam dieses Kino ein Preisgeld von 4.000 Euro. Insgesamt erhielten 25 Kinos landesweit Preisgelder. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Gesamtsumme nochmals erhöht. Insgesamt konnte die Jury 100.000 Euro vergeben. Das Geld kommt von der Filmförderungs-Gesellschaft MV

