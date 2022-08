"Jagdsaison": Almila Bagriacik über ihre Rolle in der Komödie Stand: 16.08.2022 19:06 Uhr Die Schauspielerin Almila Bagriacik ist als Mila Sahin aus dem Kieler Tatort bekannt. Jetzt kommt die Komödie "Jagdsaison" mit ihr ins Kino, in der sie das erste Mal eine Figur ohne Migrationshintergrund spielt. Beitrag anhören 4 Min

von Walli Müller

Sie ermittelt seit fünf Jahren mit Axel Milberg im Kieler Tatort und war Teil des Gangster-Clans in der Erfolgsserie "4 Blocks". Aber auch die Kinokarriere von Almila Bagriacik nimmt gerade richtig Fahrt auf. Nach ihrem bewegenden Auftritt im Ehrenmord-Drama "Nur eine Frau" darf sie nun ihre lustige Seite zeigen in der Mädels-Komödie "Jagdsaison". Und darauf hat Almila Bagriacik lange gewartet.

"Ich bin immer die Bundeswehrsoldatin, die Kommissarin oder die Frau an der Front auf jeden Fall", sagt Bagriacik. "Es hat mir gut getan, etwas Komödiantisches zu spielen, nach Hause zu kommen und zu wissen: Okay, man hat gearbeitet, der Verschleiß ist da, aber mein Kopf brummt nicht mehr."

"Jagdsaison": Ausgelassen über die Stränge schlagen

Tragische Rollen, die sie noch lange nach dem Dreh verfolgen, hat Bagriacik immer wieder gespielt. In "Jagdsaison" darf sie nun ausgelassen über die Stränge schlagen. Als Bella ist sie Teil eines Frauentrios auf Ostsee-Trip. Offiziell ein Wellnesswochenende unter Freundinnen - in Wahrheit eine Tarnaktion für den geplanten Seitensprung von Marlene, den Bella befürwortet und Eva verhindern will.

"Ich bin einfach gegen sinnlose Seitensprünge! - Ach, und wenn Männer ungestraft in der Weltgeschichte rumvögeln, ist es okay oder was? - Also Ihr seht das hier als emanzipatorischen Akt an? - Ja, sicher! - Wir Frauen müssen uns einfach gegenseitig unterstützen, auch wenn wir mal eine Grenze überschreiten." Eva, Bella und Marlene in einer Szene aus "Jagdsaison

Grenzen überschreiten dürfen die drei Schauspielerinnen auch in diesem Film, wenn sie genüsslich Schönheitsideale torpedieren und sich so plump, derb und peinlich aufführen, wie es bisher in deutschen Komödien nur Männern gestattet war. Es ist verblüffend lustig, wenn drei kernige Mädels über Intim-Frisuren diskutieren.

Bagriacik als perfekt gestylte Beauty-Influencerin

Die Frauen-Solidarität, die das anfangs rivalisierende Trio in "Jagdsaison" entwickelt, liegt Bagriacik auch ganz persönlich am Herzen. Dass sie im Film eine Beauty-Influencerin spielt, die perfekt gestylt und geshaped ist, hat weniger mit ihr selbst zu tun. Sie sagt: "Ich bin eher so für Naturstoffe und ganz wenig Make-up, wenn es sein muss. Meine Haare sind lockig und strohig. Und das war auch anstrengend, so auszusehen! Ich gehe nicht zur Maniküre oder Pediküre, ich habe das für die Rolle gemacht."

Mit 18 Jahren in einem Berliner Club entdeckt

Seit 14 Jahren ist Almila Bagriacik nun schon im Filmgeschäft. Entdeckt wurde sie mit 18 in einem Berliner Club. Lange war sie auf die Rolle der unterdrückten Muslima abonniert, weil das eben logisch schien für eine in Ankara geborene Deutsch-Türkin.

Mit Almilas persönlicher Welt hatte das noch nie viel zu tun. Sie ist aufgewachsen in Berlin als Tochter eines türkischen Journalisten-Paars und fühlt sich durch und durch als Berlinerin. Aber tatsächlich ist Bella in "Jagdsaison" ihre allererste Figur ohne Migrationshintergrund.

"Ich bin so dankbar dafür, dass wir endlich nicht mehr erklären müssen, wo die Figuren herkommen", erklärt Almila Bagriacik. "Ich wünsche mir mehr davon. Wir müssen nicht unbedingt, wenn sie so aussieht wie Almila, sagen: Bella kommt aus Italien oder so. Nein, das interessiert keinen Menschen."

Paralleles Schauspiel- und Regiestudium

Als Schauspielerin kann sie sich solche Rollen nur wünschen. Als Regisseurin wird Bagriack sie vielleicht eines Tages selbst vergeben. Denn parallel zur Schauspielerei hat sie Regie studiert und hat auf jeden Fall Pläne in diese Richtung. "Wenn ich frei habe und nicht drehen muss, darf ich neben der Regie Platz nehmen und einfach beobachten. Davon ernähre ich mich gerade. Ich weiß ganz genau, was ich machen würde und was ich nicht machen würde", sagt Bagriack.

Aber auch als Kieler Tatort-Kommissarin Mila Sahin will sie dem Publikum auf jeden Fall erhalten bleiben. Was würde Borowski auch tun ohne sie als ruhiges, ausgleichendes Korrektiv? "Ich finde nicht, dass man aus dem Tatort aussteigen muss, um 'Größeres' zu erreichen", so die Schauspielerin. "Ich meine, dieses Jahr kommt auch eine Netflix-Serie von mir raus, nächstes Jahr kommt ein weiterer Kinofilm."

Keine Frage, man wird noch viel sehen von dieser selbstbewussten, klugen und begabten Frau - auf allen Kanälen.

