Golden Globes 2025: Chancen für "Konklave" auf Nominierungen Stand: 09.12.2024 13:55 Uhr Ab 14.15 Uhr wird live auf dem US-Sender CBS News die Nominierungen der Golden Globes verkündet, Sie können die Bekanntgabe hier live mitverfolgen. Edward Bergers Thriller "Konklave" hat Chancen auf mehrere Nominierungen.

von Patricia Batlle

In Kürze gibt die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) bekannt, welche Dramen und welche Komödien jeweils aus der Kino- und aus der Fernsehbranche Nominierungen in 15 Kategorien erhalten. Rund 300 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Verleihung der Preise in Kalifornien ist für den 5. Januar 2025 geplant. Verfolgen Sie hier die Nominierungen.

Thriller "Konklave" ist Favorit in mehreren Kategorien

Der in Wolfsburg geborene Regisseur und Produzent Edward Berger wird in den Fachmedien mit dem Papstwahl-Thriller "Konklave" als Favorit gehandelt. Etwa in den Kategorien "bestes Drama", "beste Regie", "bester Hauptdarsteller" - für den Briten Ralph Fiennes, "bester Nebendarsteller" für den US-Schauspieler Stanley Tucci, bestes Drehbuch (Peter Straughan) und beste Filmmusik (Volker Bertelmann).

Auch die in Braunschweig geborene Regisseurin Nora Fingscheidt hat Chancen auf Nominierungen mit der vierfach oscarnominierten Hauptdarstellerin Saoirse Ronan in ihrem Drama "The Outrun". Sie ist dieses Jahr zudem in zwei großen Produktionen im Kino zu sehen. Neben Fingscheidts in Schottland gedrehtem Drama ist Ronan auch im Historienfilm "Blitz" von Steve McQueen zu sehen.

