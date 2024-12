Golden Globes 2025: Edward Bergers "Konklave" ist mehrfach nominiert Stand: 09.12.2024 15:48 Uhr Heute hat die Hollywood Foreign Press Association die Nominierungen der Golden Globes verkündet. Edward Bergers Thriller "Konklave" ist sechs Mal nominiert. Auch der in Hamburg produzierter Film "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" ist im Rennen.

von Patricia Batlle

Seit heute Nachmittag ist bekannt, welche Dramen und welche Komödien jeweils aus der Kino- und aus der Fernsehbranche von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) Nominierungen in 15 Kategorien erhalten. Rund 300 Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.

Sechs Nominierungen für "Konklave" von Edward Berger

Der in Wolfsburg aufgewachsene Filmemacher Edward Berger ist als bester Regisseur für seinen Thriller "Konklave" nominiert - und auch sein Komponist Volker Bertelmann darf auf einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Filmmusik" hoffen. Isabella Rossellini hat eine Nominierung als beste Nebendarstellerin im Film um Machtstrukturen im Vatikan erhalten, Peter Straughan eine fürs beste Drehbuch. Zudem ist die Produktion in den Königskategorien "Bester Hauptdarsteller für den Briten Ralph Fiennes und als "bestes Drama" nominiert.

In vielen dieser Kategorien ist der große Sieger der Europäischen Filmpreise ebenfalls vertreten: das Musical "Emilia Pérez" des Franzosen Jacques Audiard. Mit zehn Nominierungen gilt er als der große Favorit. Kurioserweise sind beide Hauptdarstellerinnen, Zoe Saldaña und Karla Sofía Gascón, als "beste Nebendarstellerinnen" nominiert. Frankreich hat noch ein Eisen im Feuer bei den Golden-Globe-Nominierungen: Der Body-Horror-Thriller "The Substance" von Regisseurin Coralie Fargeat darf auf mehrere Preise der HFPA hoffen. Die Verleihung der Preise in Kalifornien ist für den 5. Januar 2025 geplant.

"Saat des Heiligen Feigenbaums" als bester internationaler Film nominiert

Die deutsche Oscarhoffnung "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" von Mohammad Rasoulof hat eine Golden-Globe-Nominierung in der Kategorie "bester internationaler Film" erhalten. Er ist in Hamburg produziert, geschnitten, finanziert und gefördert worden. Das sind die sechs Nominierten:

" All We Imagine As Light" (Indien)

(Indien) "Emilia Pérez" (Frankreich)

(Frankreich) "The Girl With The Needle" (Dänemark)

(Dänemark) "I'm Still Here" (Brasilien)

(Brasilien) "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" (Deutschland)

(Deutschland) "Vermiglio" (Italien)

AUDIO: Volker Bertelmann und Edward Berger über ihren Film "Konklave" (5 Min) Volker Bertelmann und Edward Berger über ihren Film "Konklave" (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 09.12.2024 | 14:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm