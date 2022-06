Festivalchef Volker Kufahl ergriff 2021 Partei für Russland Stand: 16.06.2022 14:22 Uhr Der künstlerische Leiter des Filmkunstfests MV, Volker Kufahl, hat 2021 Jahr einen offenen Brief unterschrieben, der ein Ende der Sanktionen gegen Russland fordert. Dort wird auch Verständnis für die völkerrechtswidrige Annexion der Krim geäußert.

von Frank Breuner, NDR MV Kultur

Bei einem Ende März aufgenommenen Foto sind sie strahlend nebeneinander zu sehen: Volker Kufahl und Kerstin Voigt, Vorsitzende des Freundeskreises des Filmkunstfests MV. 7.000 Euro an Spendengeldern für die Ukrainische Flüchtlingshilfe wurden bei der Benefizvorführung eines Films in einem Schweriner Kino eingenommen.

Organisiert hatte den Abend unter anderem die Filmland MV gGmbh, deren Geschäftsführer Kufahl ist, und der Freundeskreis des Filmkunstfests. In einer Pressemitteilung wird beschrieben, wie wichtig die Spenden für die Geflüchteten aus der Ukraine sind, die oft nur mit einem Koffer nach Deutschland kommen.

Kufahl unterzeichnet offenen Brief mit problematischem Aufruf

Doch nur gut ein Jahr zuvor hatte Kufahl, der seit 2014 das Filmkunstfest in Schwerin leitet, einen offenen Brief im Internet unterzeichnet, der ganz andere Töne anschlägt. Dort heißt es unter anderem: "Zwei Drittel aller zivilen Opfer im traurigen Donbass- Konflikt gehen nach Feststellung der OSZE (…) auf das Konto der Regierenden in Kiew. Die Massaker auf dem Maidan und in Odessa wurden bis heute nicht aufgeklärt. Wir sehen mit Sorge stattdessen die verstörende SS-Verherrlichung in Teilen der Ukraine."

Zu finden ist der Aufruf auf der Internetseite "russlandbruecke.de" und er gibt die russische Sicht auf den Konflikt wieder - bis hin zur unkritischen Übernahme von Kreml-Propaganda. So wird auch ein Ende der Sanktionen gegen die Krim gefordert und die Annexion der Halbinsel durch Russland gerechtfertigt: "Wir haben volles Verständnis für die Menschen auf der Krim, dass sie in ihrer großen Mehrheit froh sind, infolge der Wiedervereinigung mit Russland nicht das Schicksal der Menschen in Donezk und Luhansk teilen zu müssen."

Die Verfasser schreiben also die Schuld an den Toten bei den Kämpfen im Donbass in den vergangenen Jahren einseitig der Ukraine zu und ignorieren, dass die Einverleibung der Krim durch den Kreml völkerrechtswidrig erfolgte.

In merkwürdiger Gesellschaft auf der Liste

Knapp anderthalb tausend Menschen haben den offenen Brief im Internet unterschrieben, unter Nr. 824 findet man den Namen Volker Kufahl. Mit ihm auf der Liste stehen unter anderem ein ehemaliger SED-Bezirkssekretär, Mitglieder des "Verbands zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR" und ein Vertreter des "Revolutionären Freundschaftsbundes", eines Dresdner Vereins, der sich dem Vermächtnis Ernst Thälmanns verpflichtet sieht. Eine recht eindeutige Klientel also.

Veröffentlicht wurde der offene Brief 2021 im Vorfeld des 80. Jahrestags des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion 1941, initiiert von der "Ost-West-Gesellschaft Baden-Württemberg". Wir fragen bei dem Verein an, ob sie den Appell auch heute, nach Beginn des russischen Invasionskrieges, erneut veröffentlichen würden. Vorstandsmitglied Jörg Tauss antwortet uns: "Aber selbstverständlich. Die heutige Situation ist doch jenen geschuldet, welche über Jahre zur Eskalation mit Russland beitrugen. Bis es Putin gleichgültig sein konnte, was der Westen anstellt."

Tauss ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter, 2010 wurde er vom Landgericht Karlsruhe wegen des Besitzes kinderpornographischer Schriften unter anderem in insgesamt 102 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung verurteilt. Auf Twitter schrieb Tauss am 12. Mai 2022 zu einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs: "Die Teilung der Ukraine ist der einzige Weg... Es sei denn, Selenskij & Co wollten sie endgültig zerstören."

Kerstin Voigt und Volker Kufahl: Keine Reaktion auf NDR Anfragen

Vorbereitet und unterstützt wurde der offene Brief von mehreren Organisationen, unter anderem von der Osteuropa-Freundschaftsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Deren Vorsitzende ist Kerstin Voigt, zugleich Vorsitzende des Freundeskreises des Filmkunstfests MV. Auf unsere Fragen antwortet Voigt nicht.

Und auch bei Volker Kufahl hat der NDR mehrfach wegen des offenen Briefs angefragt: Warum hat der Chef der Kinoförderung und der strategischen Kinoplanung in Mecklenburg-Vorpommern einen mehr als umstrittenen Aufruf unterstützt? Würde er diesen offenen Brief nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erneut unterschreiben? Und wusste er, in welcher Gesellschaft er sich da befunden hat? Für die Pressesprecherin der Filmland MV gGmbH ist die Sache eine Privatangelegenheit Kufahls, für die man nicht zuständig sei. Er habe den offenen Brief als Privatperson unterzeichnet.

Kufahl selbst schweigt auch auf mehrmalige Nachfrage des NDR. Das nächste Filmkunstfest in Schwerin startet Ende August, bis dahin wird sich der künstlerische Leiter einige kritische Fragen gefallen lassen müssen.

