Ein "Hollywoodmärchen" à la Tarantino Once Upon A Time In Hollywood , Regie: Quentin Tarantino Vorgestellt von Katja Nicodemus

Schon mit seinem Regiedebut "Reservoir Dogs" schrieb sich Quentin Tarantino 1992 in die Filmgeschichte ein - es folgten weitere Meilensteine wie "Pulp Fiction" und "Jackie Brown". In den letzten Jahren schwächelten die Filme von Tarantino etwas, sein Umgang mit der Gewalt wirkte auf viele Zuschauer zu zugleich provozierend und unreflektiert. Nun kommt Tarantinos neuer Film "Once Upon A Time In Hollywood" in die Kinos. Findet Tarantino damit zurück zu seiner alten Form?

Filmtrailer: "Once Upon A Time In Hollywood" 12.08.2019 06:40 Uhr Der Film zeigt einen ehemaligen Westernheld (Leonardo DiCaprio) und sein Stunt-Double (Brad Pitt) Ende der 60er-Jahre, als in Hollywood eine neue Ära begann.







Seit jeher konnte Tarantino Stars so inszenieren, wie man sie noch nie gesehen hatte. Ihre Prominenz und ihr Image werden in etwas anderes verwandelt. Tarantino bringt die Essenz, das Wesen seiner Stars auf die Leinwand, er legt sie gleichsam bloß und überhöht sie - zu reinen Kinofiguren. In seinem neuen Film "Once Upon A Time In Hollywood" ist es eine Freude, dabei zuzusehen, wie er mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio umgeht. DiCaprio spielt einen abgehalfterten Westerndarsteller der 60er-Jahre. Dieser Rick Dalton hat ein von den Saufgelagen des Vorabends ewig verquollenes Gesicht.

Ein weinerlicher Westernheld

Er hält sich für den Größten und dabei für völlig verkannt. Er ist eitel, selbstmitleidig, weinerlich, wenn er sich morgens von seinem Stuntman-Double zum Filmstudio kutschieren lässt. Am Steuer sitzt Cliff Booth, Rick Daltons Stuntman, aber eben auch dessen Chauffeur und Lebensassistent. Brad Pitt spielt diesen ambitionslosen Typen mit unendlicher Coolness. Zwei Filmschaffende, die unter der gleißenden kalifornischen Sonne durchs Hollywood der auslaufenden 60er gondeln.

Optisch perfekte Zeitreise in die Sechziger

Das ist das Setting von "Once Upon A Time In Hollywood". Und dieses Setting inszeniert und rekonstruiert Tarantino mit großer Liebe und Detailversessenheit: Von den Cadillacs, die mit ihren Haifischflossen durchs Bild fahren, über poppige T-Shirts bis hin zum dekorativen Transistorradio im Garderobenwohnwagen von Rick Dalton. Überall sieht man Filmposter. Ständig laufen in Daltons Bungalow im Fernsehen die Western jener Jahre. Auch die Nachbarn von DiCaprios Figur entspringen ganz dem Geist jener Hollywood-Zeit.

Sharon Tate, die Schauspielerin, die hochschwanger von der sogenannten Manson-Sekte ermordet wurde, wird gespielt von Margot Robbie. In einer kleinen Nebenfährte folgt der Film dieser Figur. Aber man versteht nicht so recht, was Tarantino an Tate interessiert. In seinem Film legt sie in ihrem Bungalow hin und wieder Platten auf und besucht Kinos, in denen gerade ihre Filme laufen. Und weshalb sind die Zeilen, die Tarantino ihr in den Mund legt, so uninteressant? Da bleiben wir doch lieber bei den Jungs, mit denen Tarantino deutlich mehr anfangen kann - vor allem mit Brad Pitt und dessen natürlicher Coolness.

Manson-Morde und Italo-Western

Einmal nimmt Cliff Booth auf dem Weg zur Arbeit eine Anhalterin mit, der wir später am Wohnort der Manson-Sekte wiederbegegnen werden. Ein kurzer Flirt als Abgesang auf das alte Hollywood.

Lange mäandert Tarantinos Film dahin, zwischen Rick Daltons Bungalow, Cliff Booth‘ Autofahrten und kleinen Vorkommnissen beim Dreh jener altmodischen Cowboyfilme. Könnte nicht vielleicht doch mal was passieren? Immerhin deutet ein Kurzauftritt von Al Pacino als Produzent an, wie und wo es mit dem Western weitergehen wird: in Italien nämlich.

Nach mehr als zwei Stunden entsteht der Eindruck, dass Tarantino sich zu sehr auf seinen beiden Hauptdarstellern ausruht, dass die 60er-Jahre für ihn ein schöner Vorwand für coole Szenen und schöne Ausstattung sind. Um aus der erzählerischen Sackgasse herauszukommen, inszeniert er einen finalen Gewaltexzess. Diese Gewalt ist roh, sadistisch und pseudo-cool. Und letztlich ist sie Ausdruck der Ratlosigkeit eines Regisseurs, der großartig inszenieren kann, aber nicht mehr weiß, was er mit seinen Bildern erzählen soll.

Once Upon A Time In Hollywood Genre: Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Michael Madsen, Damian Lewis, Kurt Russell, Timothy Olyphant Regie: Quentin Tarantino Länge: 162 Min. FSK: ab 12 Jahren Kinostart: 15. August 2019

