"Die Saat des heiligen Feigenbaums" für Oscar nominiert Stand: 23.01.2025 14:52 Uhr Das in Hamburg geförderte und produzierte Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des Iraners Mohammad Rasoulof ist als bester internationaler Film 2025 nominiert worden.

Das teilte die Oscar Academy am Donnerstag mit. "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" gehört zu den fünf Titeln, die noch im Rennen sind. 85 Länder hatten sich für 2025 im Wettbewerb in der Sparte International Feature Film beworben. Mit in der endgültigen Auswahl stehen der Beitrag aus Frankreich "Emilia Pérez", das hoch favorisierte brasilianische Drama "I'm still here", der dänische Film "Das Mädchen mit der Nadel" und "Flow" aus Lettland.

Die Oscar-Preisverleihung in Los Angeles findet am 2. März statt. Anfang Dezember hatte das Drama bereits eine Golden-Globe-Nominierung als "bester internationaler Film" von der Hollywood Foreign Press Association erhalten, ging jedoch bei der Verleihung leer aus.

Darum geht es in "Die Saat des heiligen Feigenbaums"

Mohammad Rasoulofs Drama startete am 26. Dezember im deutschen Kino. Ende September feierte er seine Deutschland-Premiere bereits im Rahmen des Filmfest Hamburg.

Im Drama geht es um einen Ermittlungsrichter in Teheran, seine Familie und die Situation im Iran. Nach der Beförderung Imans zum Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran, der auch Todesurteile zu unterzeichnen hat, wächst nicht nur seine Verantwortung und sein Ansehen, sondern auch seine Angst. Einerseits vor seinen Vorgesetzten, andererseits vor möglichen Angriffen oder Attentaten in einer Zeit, in der es auf den Straßen immer wieder zu Protesten kommt, bei denen Hunderte Menschen jeden Tag verhaftet oder verurteilt werden. Der Richter ergreift immer drastischere Maßnahmen - auch gegen die eigene Familie und setzt soziale Normen und die Regeln des Familienlebens außer Kraft.

Oscars: Rasoulofs Film folgt auf "Das Lehrerzimmer"

"Wir fühlen uns tief geehrt, dass 'Die Saat des heiligen Feigenbaums' als deutscher Beitrag für die Oscars ausgesucht worden ist", reagierten Regisseur und Drehbuchautor Rasoulof und sein Filmteam als der Film von der German Film ins Oscar-Rennen geschickt. Der Film erzähle "die Geschichte von Unterdrückung, aber auch von Hoffnung und Widerstand".

Bereits Anfang des Jahres stand ein Film aus Hamburg im Rampenlicht der Academy Awards: Das in der Hansestadt gedrehte Drama "Das Lehrerzimmer" von İlker Çatak war in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert.

