Internationales Staraufgebot beim Filmfest Hamburg Stand: 10.09.2024 14:16 Uhr ​​Unter neuer Leitung startet das Filmfest Hamburg am 26. September mit der französischen Tragikkomödie "Könige des Sommers". Zum Schluss wird Pedro Almodóvars "The Room Next Door" zu sehen sein. Dazwischen werden zahlreiche Stars erwartet.

von Britta Schmeis, Patricia Batlle

Die neue Filmfestleiterin Malika Rabahallah wünscht sich prominente Gäste und vor allem viel Publikum für die diesjährige Ausgabe des Filmfest Hamburg. Einige der mehr als 120 Filme aus 55 Ländern - wie die deutsche Oscar-Hoffnung "Die Saat des heiligen Feigenbaums" von Mohammad Rasoulof - hatte sie bereits bekannt gegeben. Auch, dass am 3. Oktober jeder Film und jede Vorstellung beim Filmfest Hamburg kostenlos zu sehen sein wird. Nun hat das Festival das komplette Programm, das mit bedeutenden Produktionen des Filmjahres aufwartet, und eine illustre Gästeliste vorgestellt.

Auftakt mit Tragikomödie und Laiendarstellern aus Frankreich

So wird die Französin Louise Courvoisier ihren Debütfilm "Könige des Sommers" zur Eröffnung am 26. Oktober zeigen. Sie reist zu der Deutschlandpremiere in Hamburg mit ihren bezaubernden Hauptdarsteller*innen Clément Faveau und Maïwène Barthelemy an.

Die Tragikomödie erzählt im französischen Jura humorvoll und leichtfüßig von einem 18-Jährigen, der mit seiner kleinen Schwester ohne die Eltern den Alltag im Landleben bewältigen muss - und plötzlich neue Leidenschaften findet. Um für den Lebensunterhalt der beiden zu sorgen, schmiedet er einen Plan: Zusammen mit seinen Freunden, seiner Schwester und der jungen Bäuerin Marie-Lise (Maïwène Barthelemy) will er den besten Comté-Käse herstellen. Der Film startet im Januar 2025 im deutschen Kino.

Douglas Sirk Preis an Andrea Arnold und Jacques Audiard

Zu den filmischen Highlights inklusive Stars werden auch die Deutschlandpremieren von Jacques Audiards "Emilia Pérez" (am 28. September) und "Bird" der britischen Regisseurin Andrea Arnold (am 2. Oktober) zählen. Die beiden Filmemacher werden in diesem Jahr mit dem undotierten Douglas Sirk Preis ausgezeichnet. "Die Werke beider Regiegrößen haben das Weltkino entscheidend geprägt“, erklärte Festivalleiterin Malika Rabahallah.

"Bird", mit dem die 63 Jahre alte Filmemacherin Arnold nun nach Hamburg zurückkehrt, bewegt sich zwischen Märchen und Drama. Darin geht es um einen Vater (Barry Keoghan), der mit seiner Tochter Bailey (Nykiya Adams) in einem besetzten Haus nahe London lebt. Anstatt sich um Bailey zu kümmern, konzentriert sich Bug auf seine neueste Geschäftsidee: die Herstellung einer Superdroge aus Krötenschleim.

Audiard hat für seinen "Emilia Pérez" die Form einer Show voller Vitalität und Energie gewählt. Er erzählt die Geschichte eines mexikanischen Drogenbarons, der die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben als Frau beginnen möchte. Für seinen zehnten Spielfilm wurde Audiard beim Festival in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.

Deutsche und internationale Stars

Der ehemalige Douglas Sirk Preisträger David Cronenberg wird mit "The Shrouds" im Programm vertreten sein. Hauptrolle spielt die in Niedersachsen geborene und aufgewachsene Diane Kruger ("Troja", "Aus dem Nichts"). In dem philosophischen Thriller stellt Cronenberg Body-Horror und Sexualität den Themen Trauer und Todesbewältigung gegen.

Die deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin Pia Marais wird ihren neuesten Film "Transamazonia" persönlich vorstellen. Sie erzählt darin von einer Überlebenden eines Flugzeugabsturzes im Regenwald des Amazonas. Die Hauptrolle spielt Helena Zengel, die ihren internationalen Durchbruch unter anderem der norddeutschen Filmemacherin Nora Fingscheidt zu verdanken hat.

Filme "made in Hamburg"

Die gebürtige Braunschweigerin besetzte Zengel 2019 in ihrem Drama "Systemsprenger". Fingscheidt wird ebenfalls ihren aktuellen Film vorstellen. In "The Outrun" kämpft eine junge Frau (Saoirse Ronan) in der Einsamkeit der Orkney-Inseln gegen ihre Alkoholsucht und die Geister der Vergangenheit.

Christoph Maria Herbst spielt in dem in Hamburg und Schleswig-Holstein gedrehten Spielfilmdebüt von Ngo The Chau "Der Buchspazierer" die Hauptrolle und wird auch in Hamburg den Film persönlich vorstellen. Die Literaturvorlage lieferte Carsten Henn.

Außerdem haben sich Joshua Oppenheimer, Michel Hazanavicius, Thomas Vinterberg, Magnus von Horn, Maren Eggert, Edgar Selge und Luna Wedler angekündigt.

Abschlussfilm mit Tilda Swinton und Julianne Moore

Als Abschlussfilm dient ein weiterer Beitrag aus Südeuropa. Pedro Almodóvar hatte in der Pandemie bereits einen englischsprachigen Kurzfilm mit Tilda Swinton gedreht. Nun legt er seinen ersten langen Spielfilm auf Englisch vor, in dem Swinton und Julianne Moore die Hauptrollen spielen: "The Room Next Door". Beim Filmfest Venedig Anfang September feierte der Film seine Uraufführung und wurde mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. In Deutschland startet er noch diesen Herbst, am 24. Oktober.

Festivalkinos sind wie in den vergangenen Jahren: das Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und das Studio-Kino. Der Ticket-Vorverkauf startet am 12. September.

