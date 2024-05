Anime-Studio Ghibli erhält Goldene Ehrenpalme in Cannes Stand: 25.05.2024 13:30 Uhr Das japanische Filmstudio Ghibli ("Totoro", "Prinzessin Mononoke", "Chihiros Reise ins Zauberland") um Gründer und Zeichner Hayao Miyazaki ist beim Filmfestival Cannes mit einer Goldenen Ehrenpalme geehrt worden.

von Patricia Batlle

Das legendäre japanische Zeichentrickstudio Ghibli, das Hayao Miyazaki gemeinsam mit seinen kreativen Kollegen Isao Takahata und Toshio Suzuki 1985 gegründet hat, ist beim Filmfest am 20. Mai einer Ehrenpalme geehrt worden. Es sei das erste Mal, das die Ehrenpalme an ein Studio und nicht an einzelne Personen vergeben würde, sagte Festivalchef Thierry Frémaux bei der emotionalen Preisverleihung in Frankreich.

Hayao Miyazaki schickt Grußbotschaft nach Cannes

Aufgrund seines Alters konnte der 83-jährige Gründer Hayao Miyazaki die Palme nicht persönlich entgegennehmen. Stattdessen reiste sein Sohn und Filmemacher Goro Miyazaki an die Croisette, um unter tosendem Beifall des ausverkauften Saals die Ehrenpalme entgegenzunehmen. Dennoch schickte Miyazaki eine Video-Grußbotschaft gemeinsam mit dem Produzenten Toshio Suzuki. "Ich verstehe nichts von alledem", sagte Filmemacher mit Blick auf die Auszeichnung und das Drumherum, ergänzte unter Lachen des Publikums im Saal jedoch: "trotzdem danke."

Dank für all die Magie im Kino

"Mit dieser Ehrenpalme möchten wir Ihnen für all die Magie danken, die Sie dem Kino beschert haben", sagte Festivalpräsidentin Iris Knobloch bei der Übergabe des Preises. Sie überreichte diesen gemeinsam mit dem spanischen, oscarnominierten Regisseur Juan Antonio Bayona. Anschließend an die Preisverleihung wurden vier bislang nie außerhalb von Japan vorgeführte Kurzfilme des Ghibli-Studios gezeigt. Im März hatte Ghibli den Oscar für den besten Animationsfilm für "Der Junge und der Reiher" erhalten.

Goldene Ehrenpalme für 80-jährigen US-Regisseur George Lucas

In diesem Jahr erhielten US-Schauspielerin Meryl Streep bereits am Eröffnungsabend des Festivals und am vergangenen Freitag US-Produzent und Regisseur George Lucas ("Star Wars") jeweils eine weitere Goldene Ehrenpalme der 77. Filmfestspiele Cannes. Das Festival endet am Sonnabend mit einer Preisgala.

