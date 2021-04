Neue Drehs in Hamburg und SH geplant - auch Hübners neuer Film Stand: 08.04.2021 15:47 Uhr Trotz Corona: Im Norden werden Filme produziert. 22 Projekte unterstützt das Director's Cut-Gremium der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein mit mehr als 1,6 Millionen Euro. Mit dabei: Neue Filme von Charly Hübners, Mika Kaurismäki und İlker Çatak.

Gefördert werden unter anderem ein Episodenfilm um eine Bombenentschärfung im Hamburger Schanzenviertel sowie das Spielfilmregiedebüt von Charly Hübner nach dem Romanbestseller von Tomte-Frontmann Thees Uhlmann.

Charly Hübner dreht "Sophia, der Tod und ich" in Schleswig-Holstein

Das Roadmovie "Sophia, der Tod und ich" nach Drehbuch von Lena May Graf soll im Spätsommer 2021 unter anderem an fünf Drehtagen auch in Schleswig-Holstein gedreht werden. Von der Filmförderung Hamburg-Schleswig Holstein wird der Spielfilm mit 100.000 Euro unterstützt. Mit Dimitrij Schaad, bekannt aus "Die Känguru-Chroniken", Anna Maria Mühe, Marc Hosemann und Dagmar Manzel ist das Projekt prominent besetzt.

"Blindgänger" handelt von einem Bombenfund in der Hamburger Schanze. Regisseurin und Autorin Kerstin Polte wird für ihren Episodenfilm vier Wochen in der Hansestadt drehen. Die Produktion erhält 450.000 Euro. Zu dem Ensemble der Schanzenbewohner*innen, die sich im Zuge der Evakuierung mit ihren eigenen Lebenssituationen konfrontiert sehen, gehören Anne Ratte-Polle und Corinna Harfouch.

İlker Çatak plant Dreh für 33 Tage in Hamburg

Auch Regisseur und Autor İlker Çatak ("Es gilt das gesprochene Wort") dreht erneut in Hamburg. Das neue Projekt des Hamburg-Media-School-Absolventen heißt "Das Lehrerzimmer" und wird mit 390.000 Euro gefördert. 33 Tage lang sollen die Dreharbeiten im Sommer 2021 in der Hansestadt dauern.

Regisseur Mika Kaurismäki dreht im Norden

In seiner neuen Tragikomödie folgt der 72-jährigen finnische Regisseur Mika Kaurismäki dem notorisch schlecht gelaunten Finnen Grump auf der Suche nach einem 72'er Ford Escort nach Deutschland. Geplant sind für den mit 150.000 Euro geförderten Film elf Drehtage im Norden im Mai 2021.

Im Bereich Projektentwicklung gibt es dreimal Förderung, darunter für "Schatten", eine ungewöhnliche Vampirgeschichte auf einer Krankenstation von Regisseur Benjamin Teske (Förderung 18.000 Euro). Außerdem werden sieben Drehbücher werden mit insgesamt 155.000 Euro unterstützt. Zudem erhält der dritte Spielfilm der Regisseurin, Drehbuchautorin und Cannes-Preisträgerin Shahrbanoo Sadat "Kabul Jan" Projektentwicklungsförderung in Höhe von 30.000 Euro. Produzentin ist die Lübeckerin Katja Adomeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 08.04.2021 | 19:00 Uhr