"Bonnie & Bonnie": Liebesfilm mit Hamburg-Lokalkolorit Bonnie & Bonnie , Regie: Ali Hakim Vorgestellt von Danny Marques-Marcalo

Hamburg-Filme gibt es viele, aber ein Stadtteil, der darin selten vorkommt, ist Wilhelmsburg. "Bonnie & Bonnie" heißt eine NDR Koproduktion, die am 25. Oktober in den Kinos startet und fast komplett in Wilhelmsburg entstanden ist. Es geht um zwei junge Frauen, die sich ineinander verlieben, obwohl das beide in große Schwierigkeiten bringt.

Filmtrailer: "Bonnie & Bonnie" 23.10.2019 19:00 Uhr Zwei Mädchen kämpfen um ihre Liebe: Yara und Kiki gehören zu rivalisierenden Straßengangs in Hamburg-Wilhelmsburg. Als sich die beiden Mädchen verlieben, darf es niemand wissen.







Ali Hakim ist erst 34 Jahre alt und nun geht ein Lebenstraum in Erfüllung: ein eigener Film im Kino. Geboren ist Hakim in Afghanistan, als Kleinkind kam er nach Wilhelmsburg. Der Hamburger Stadtteil ist seine Heimat und die wollte er in "Bonnie & Bonnie" zeigen. "Man möchte immer das erzählen, was man am besten kennt, damit die Zuschauer etwas mitnehmen können", sagt der Regisseur. "Wir zeigen im Film nur die ghettoisierten Orte. Bei der Locationsuche war das ziemlich schwierig. Eigentlich sieht Wilhelmsburg inzwischen ziemlich schick aus." Trotz aller Gentrifizierungseffekte könne es im Viertel aber durchaus noch rau zugehen.

Von der Messerkonfrontation zum Liebespaar

Im Film will Yara auf der Straße der zufällig vorbeikommenden Kiki nur einen Streich spielen. Die reagiert verstört und zückt direkt ein Messer. Nach kurzer Konfrontation kommen sie schließlich ins Gespräch und verlieben sich.

Yara kommt aus einer konservativen albanischen Familie. Sex mit einer Frau ist dort undenkbar. Kiki ist eine verlorene Seele, außer Yara hat sie niemanden. Eine sensible Geschichte, in der die lesbische Beziehung natürlich und frei von Klischees wirkt. Yaras strenge albanische Familie ist das viel größere Problem.

Ali Hakim: "Habe viele Geschichten zu erzählen"

Ali Hakim sieht es als Vorteil, dass er die Geschichte erzählen kann, ohne die Angst zu haben, die Gefühle von Migranten zu verletzen. "Ich hatte natürlich Angst, Fehler bei den Frauen oder Homosexuellen zu machen", sagt der Regisseur. Bewusst habe er sich mit Maike Rasch eine Co-Autorin gesucht, um die weibliche Perspektive genauer zu erzählen.

Die Probleme, die in Migrantenfamilien auftreten können, hat er im Viertel erlebt. Er selbst fühle sich nicht mehr fremd in Hamburg. Das habe aber gedauert, vor allem die Arbeit in der Filmbranche habe ihm geholfen. "Ich habe viele interessante Geschichten zu erzählen, die einer, der in Deutschland aufgewachsen ist, nicht hat", schildert Hakim. "Deswegen habe ich nicht das Gefühl gehabt, als Migrant im Filmbereich benachteiligt zu werden."

"Bonnie & Bonnie": Hommage an Hamburg-Wilhelmsburg

Ali Hakim hat sogar seine eigene Produktionsfirma, die "Let's be Awesome" - also übersetzt "Lass uns wunderbar sein" - heißt. Es wirkt ein bisschen so, als sei das auch sein Lebensmotto. Für ihn ist der Film "Bonnie und Bonnie" kein Film über Probleme, sondern über Liebe, Begeisterung, Kreativität.

Mit "Bonnie & Bonnie" ist Hakim ein aufregender, fast ungestüm wirkender Film gelungen - eine Liebesgeschichte, genauso wie ein Hamburg-Film, der in tollen Bildern vom Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg erzählt. Es ist ein Film, der angstfrei von den Schwierigkeiten eingewanderter Familien erzählt und glaubhaft von einer Liebe zwischen Frau und Frau. "Entweder du bist für Gleichberechtigung, oder du bist ein Scheißidiot", so Hakims klare Meinung.

Mit "Bonnie & Bonnie" hat er den NDR Wettbewerb Nordlichter gewonnen, bei dem die besten Ideen für Liebesfilme später produziert werden sollten. Ali Hakim ist eine neue Stimme unter Hamburger Filmemachern - eine die man hören und sehen sollte.

Bonnie & Bonnie Genre: Spielfilm Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: Der NDR ist als Co-Produzent an "Bonnie & Bonnie" beteiligt. Regie: Ali Hakim Länge: 90 Min. FSK: ab 16 Jahre Kinostart: 24. Oktober 2019

