Bjarne Mädel dreht "Sörensen fängt Feuer" in Norddeutschland

Stand: 10.11.2022 11:25 Uhr

Nach seinem erfolgreichen Regiedebüt, dem NDR Film "Sörensen hat Angst", inszeniert und spielt Bjarne Mädel erneut Sörensen in "Sörensen fängt Feuer" an Orten in Friesland und in der Wesermarsch.