Axel Milberg verabschiedet sich vom Kieler "Tatort" Stand: 15.03.2023 12:09 Uhr Axel Milberg nimmt Abschied von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski im NDR "Tatort" aus Kiel. Bis 2025 ist er gemeinsam mit seiner Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) noch mit neuen Folgen im Ersten zu sehen.

"Es gab im 'Tatort' nie Routine, nichts wiederholte sich, jeder Kieler 'Tatort' war anders", sagt Milberg rückblickend auf seine Rolle. In bisher 38 Folgen hat er den Kommissar Borowski seit seinem Debüt als Tatort-Kommissar 2003 verkörpert. "Ich hatte dabei das Glück, fast immer in der Regie und bei den Drehbüchern eine neue Sicht auf Themen, Motive, Milieus und Erzählweisen kennenzulernen. Oft war es auch - ganz nebenbei - eine Liebeserklärung an meine erste Heimat, das Land Schleswig-Holstein".

Klaus Borowski: Der prototypische Norddeutsche

Als Kommissar Borowski verkörperte Axel Milberg den prototypischen wortkargen Norddeutschen. "Axel Milberg hat den 'Tatort' aus Kiel über zwei Jahrzehnte geprägt und mit seiner Figur des Klaus Borowski einen ganz eigenen norddeutschen Charakter entwickelt, der wunderbar zu Schleswig-Holstein passt", würdigte NDR Intendant Joachim Knuth Milbergs Leistung. "Er ist ein Ausnahmeschauspieler, dessen Verwandlungskunst und Spielfreude im 'Tatort' mir sehr fehlen werden."

20 Jahre "Tatort" in vier verschiedenen Duos

Im Herbst dieses Jahres wird Axel Milberg mit dem Fall "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" unter der Regie von Ayse Polat sein 20-jähriges Jubiläum in dieser Rolle feiern. In den ersten Jahren ermittelte Klaus Borowski noch gemeinsam mit Alim Zainalow (Mehdi Moinzadeh). Später folgten Frieda Jung (Maren Eggert) und Sarah Brandt (Sibel Kekilli) als Partnerinnen. Seit 2017 ermittelt Borowski gemeinsam mit der Kommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik). Diese wird dann im Zentrum eines neuen NDR Ermittler*innen-Teams in Kiel stehen. Wer dazugehören wird, gibt der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

2022: Axel Milbergs Sohn als junger Borowski

Ein wiederkehrender Gast in den Borowski-Tatorten war der Mörder Kai Korthals (gespielt von Lars Eidinger), der Borowski gleich in drei Folgen beschäftige. Zuletzt 2021 in "Borowski und der gute Mensch".

Eine besondere Episode für Axel Milberg war auch "Borowski und der Schatten des Mondes". In der im April 2022 erstmals ausgestrahlten Folge spielte Milberg zum ersten Mal mit seinem 18-jährigen Sohn. Dieser verkörperte den jungen Kommissar Borowski in einem Cold Case.

