Dresen über seinen Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" Stand: 25.04.2022 09:00 Uhr Der Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" feierte Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale. Regisseur Andreas Dresen sprach im Mai 2021bei NDR Kultur über die Dreharbeiten in Washington und die deutsch-französische NDR Koproduktion.

Damals stand noch nicht fest, dass sein Spielfilm bei der Berlinale angenommen werden würde. Im Gespräch mit NDR Kultur Autorin Katja Weise sprach Dresen über die Dreharbeiten in Bremen und Washington, über den Hintergrund der wahren Geschichte um Murat Kurnaz und ums Drehen mitten in der Pandemie. Hier ein Auszug aus dem Gespräch von 2021. Die ganze Sendung können Sie hier hören:

AUDIO: Andreas Dresen über den Dreh zu "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" (26 Min) Andreas Dresen über den Dreh zu "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" (26 Min)

Andreas Dresen über die Kraft der Schwachen in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

"Halbe Treppe", "Sommer vorm Balkon", "Wolke neun", "Halt auf freier Strecke", "Als wir träumten" und zuletzt, "Gundermann": Die Liste der vielfach preisgekrönten Filme von Andreas Dresen ist lang. Es sind fast immer Alltagsgeschichten, die er erzählt, von Beziehungen, Liebe im Alter, Krankheit.

VORSCHAU: Trailer: Andreas Dresens "Rabiye Kurnaz gegen George W Bush" (1 Min)

Sie haben für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" gedreht, ein großes internationales Projekt. Deshalb waren Sie für die Dreharbeiten in Washington, koproduziert von der ARD unter Federführung des NDR. Es geht um den Fall Murat Kurnaz. Der 1982 geborene Bremer Sohn türkischer Eltern wurde 2001 in Pakistan verhaftet, an die US-amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan übergeben, als feindlicher Kämpfer eingestuft und landete im Gefangenenlager von Guantanamo. Was genau haben Sie in Washington gedreht?

Dresen: Da muss ich etwas zu der Geschichte erzählen, die wir in unserem Film beleuchten. Das ist indirekt auch die Geschichte von Murat. Ich möchte noch dazusagen, weil das mittlerweile auch erwiesen ist und von allen Geheimdiensten klargestellt: Murat Kurnaz war unschuldig. Der ist unschuldigerweise von den Pakistanis für 3.000 Dollar an die Amerikaner verkauft worden. Damals brauchten die Amerikaner dringend Terroristen, und das war durchaus auch eine Geldquelle. 3.000 Dollar sind eine Menge Geld in Pakistan.

Das war kurz nach den Anschlägen vom 11. September ...

Dresen: … genau, im Oktober 2001. Er war unschuldig und hat fünf Jahre in Guantanamo verbracht. Bis heute hat sich da niemand für entschuldigt oder gar eine Entschädigung gezahlt. Das ist schon als solches eigentlich unfassbar.

Wir erzählen in unserem Film aber nicht direkt seine Geschichte, sondern die seiner Mutter Rabiye und ihres Anwalts Bernhard Docke, eines wichtigen Menschenrechtsanwalts und Strafverteidigers aus Bremen. Diese beiden haben über fünf Jahre gemeinsam einen aufopferungsvollen Kampf gefochten, um Murat wieder aus Guantanamo herauszubekommen.

Man kann sich vorstellen, dass das nicht ein normaler Weg ist, weil die klassischen juristischen Mittel, die ein Strafverteidiger hat, da nicht greifen. Dieser Weg hat die beiden über fünf Jahre unter anderem nach Washington vor den Supreme Court geführt. Das ist das höchste amerikanische Gericht, wo Rabiye Kurnaz als einfache türkische Hausfrau und Mutter aus Bremen gegen den amerikanischen Präsidenten George W. Bush geklagt hat - und gewonnen. Sie merken, es braucht doch ein bisschen mehr Beschreibung, weil wir eine Reihe von Szenen haben, die auch in Washington spielen. Vor dem Supreme Court durften wir leider aufgrund der aktuellen Lage nicht drehen. Das war sehr schade.

Wie ist diese Geschichte zu Ihnen gekommen?

Dresen: Das ist ein älteres Projekt, schon fast genauso alt, wie "Gundermann". Filme haben manchmal einen langen Weg, den sie zurücklegen müssen. Dieser Film geht zurück ins Jahr ab 2008, wo mir mein Freund Christian Granderath, mit dem ich viele Filme gemacht habe, der jetzt Fernsehspielchef beim NDR ist, das Buch von Murat Kurnaz in die Hand gedrückt hat. Was ich dort lesen musste, hat mich erschüttert. Das ist eine Odyssee und ein Leidensweg, wie man sich das unter normalen Verhältnissen nicht vorstellen kann.

Ich habe mich dann mehrfach in Bremen mit Murat Kurnaz getroffen, in der Absicht, dort einen Film zu entwickeln. So hat sich so nach und nach der Schwerpunkt der Geschichte verlagert, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, das ist gerade aus hiesiger Perspektive viel einfacher zu verstehen: Eine Mutter, die ihr Kind verliert, die anfängt, um ihr Kind zu kämpfen; die keine Chance hat, ihr Kind zu sehen - über fünf lange Jahre nicht. Die versucht jetzt, die Steine ins Rollen zu bringen. Dass sich etwas bewegt und ihn dort wieder rauszuholen, das fand ich so spannend und rührend, dass sich dann der Schwerpunkt dahin verschoben hat. Als Laila Stieler, die Drehbuchautorin, ein bisschen Zeit hatte, hat sie dieses Projekt ins richtige Fahrwasser gebracht. Wir haben das "schon" nach zwölf Jahren Arbeit realisieren können!

Sie haben mit Murat Kurnaz und mit seiner Mutter gesprochen. Was haben Sie aus diesen Begegnungen mitgenommen? Was ist dann in das Drehbuch reingeflossen?

Dresen: Es war für mich zum Teil eine ehrlich erschütternde Erfahrung. Umso schöner war, dass ich mit Rabiye eine so lebensfrohe, kraftvolle, tolle Frau kennengelernt habe, die einen Gegenpol zu dieser düsteren Guantanamo-Welt gebildet hat, Bernhard Docke auch. Zwei Leute, die einen tiefen menschlichen Glauben haben an die Demokratie, an den Rechtsstaat, an das Gute und damit auch erfolgreich sind. Insofern ist das eine optimistische Geschichte.

Das heißt, man wird im Film auch keine Bilder von Folterungen aus Guantanamo sehen?

Dresen: Nein, nein, das wird in unserem Film nicht auftauchen. Außer in Form eines einzigen Fotos, nämlich das, was fast alle aus Guantanamo kennen: die hockenden Menschen in orangenen Overalls hinter Stacheldraht. Mehr Bilder aus Guantanamo gibt es in unserem Film nicht, der Rest spielt sich im Kopf ab. Aber das ist vielleicht sogar genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer.

Ist es Ihnen ein Anliegen, mit diesem Film noch aufzuklären, oder geht es Ihnen vor allem um die Geschichte dieser Mutter?

Dresen: Zuallererst ist es die Geschichte dieser Mutter, einer Frau, die sich gegen das Schwierigste stellt, was möglich ist: gegen die Unmöglichkeit schlechthin, ihren Sohn rauszuholen aus einem System, was jenseits unserer rechtsstaatlichen Ordnung liegt. Das ist etwas Wahnsinniges.

Ich fand an dieser Idee faszinierend, dass es eine Geschichte über die Kraft der Schwachen ist. Wir sitzen oft so da und sagen "ach, da kannst du eh nichts machen, geht alles nicht." Hier ist jemand, die zieht los. Mit gutem Grund. Das ist eine Mutter, der man ihr Kind wegnimmt. Etwas Schlimmeres kann einer Mutter, glaube ich, nicht passieren. Sie zieht los gegen alle Widrigkeiten und setzt sich am Ende durch.

Der Anwalt wird gespielt von Alexander Scheer, der auch Gundermann, spielte. War das für Sie von Anfang an klar, dass Sie mit jemandem arbeiten, den Sie sehr gut kennen? Nicht nur von den Dreharbeiten, sondern von gemeinsamen Auftritten mit der Band?

Dresen: Das war in dem Fall ohne Probeaufnahmen von Anfang an klar, weil Alexander äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Bernhard Docke hat, der auch relativ groß und schmal ist. Er hat diese besondere Fähigkeit zur Verwandlung, und das ist ihm auch diesmal wieder faszinierend gelungen.

Man wird ihn kaum wiedererkennen, weil er auch den Dialekt macht. Er hat sich mehrfach mit Bernhard Docke getroffen. Docke war auch beim Drehen ein paar Mal dabei. Ich mag ja, vom Theater kommend, diesen Ensemble-Gedanken sehr gerne: In einem Ensemble trifft man sich eben von Zeit zu Zeit wieder, wenn es passt. Hier passte es wunderbar. Und dann kann man auf einer großen Vertrauensbasis wieder einsteigen in die Arbeit.

Das Gespräch führte Katja Weise, NDR Kultur. Der Film kommt am 28. April bundesweit ins Kino.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 25.04.2022 | 08:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival Spielfilm