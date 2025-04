Tobias Wolff: Generalintendant ab 2026 am Staatstheater Braunschweig Stand: 09.04.2025 08:55 Uhr Tobias Wolff übernimmt ab Sommer 2026 die Leitung des Staatstheaters Braunschweig. Das hat der Verwaltungsausschuss des Theaters im April beschlossen.

Wolff hat zuvor unter anderem die Händel-Festspiele Göttingen geleitet und ist seit 2022 Intendant der Oper Leipzig. Er folgt auf Dagmar Schlingmann, die das Haus seit 2017 geführt hat und aus privaten Gründen ausscheidet. Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs lobte Wolff als "ausgewiesenen Musiktheaterfachmann", der mit modernen Führungsansätzen und großer Erfahrung überzeugt habe. "Er wird das Staatstheater mitten in der Stadtgesellschaft und der Region Braunschweig verankern", so Mohrs.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum freut sich auf neue Akzente

Auch Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum begrüßte die Entscheidung: "Er wird die Geschichte unseres traditionsreichen Mehrspartentheaters mit neuen Akzenten erfolgreich weiterführen."

Der 49-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe: "Dass Sie mir dieses Haus mit den Menschen, die hier sind, anvertrauen, das ist ein große Verantwortung, die ich aber mit großer Freude annehme." Zugleich warb er um Verständnis, dass er noch kein fertiges Konzept oder gar Spielpläne vorstelle. "Dafür ist es noch zu früh. Meine Arbeit beginnt jetzt erstmal damit, ein tolles Team zusammenzustellen. Die besten Leute hier für Braunschweig zu engagieren. Zu gucken, in welchen Abteilungen wird es Kontinuität geben, wo gibt es einen Wandel."

Früherer Leiter der Händel-Festspiele in Göttingen

Tobias Wolff, geboren 1975, wuchs in Süd-Baden auf. Studierte in Essen, Düsseldorf, Cambridge und Leipzig: Bratsche, Musikwissenschaft und internationales Management. Zunächst arbeitete er als Musikjournalist und Kulturmanager. Er unter anderem an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg beschäftigt und war Marketingleiter, Verwaltungsdirektor und stellvertretender Intendant des Theaters Thüringen in Altenburg/Gera.

In Niedersachsen verantwortete er die Händelfestspiele in Göttingen. Seit drei Jahren ist Wolff Intendant der Oper Leipzig. Für seine innovative Arbeit wurde der Künstler mehrfach ausgezeichnet - und für die erste klimaneutrale Opernproduktion "Mary Queen of Scots" bei den International Opera Awards nominiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater