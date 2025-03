Stand: 06.03.2025 10:46 Uhr Staatstheater Braunschweig ringt mit maroder Technik

Das Staatstheater Braunschweig ringt mit maroder Technik - was für die Beschäftigten zur Belastung wird. Unter anderem tropft Wasser durch Decken, die Drehbühne hakt und einige Hydraulikpumpen streiken immer mal wieder. Aufgefangen werde das mit Improvisation, schildert Betriebsingenieur Gunnar Schulze, doch das bringe für Bühnenbeschäftigte und Ensemble Stress und Mehrbelastungen mit sich. "Natürlich macht das Stress, das ist eine Belastung für uns alle", sagt auch Intendantin Dagmar Schlingmann. Die Sicherheit des Personals werde aber nicht gefährdet, auch gehe es in Sachen Sanierung voran. Das Kleine Haus des Theaters soll ab 2027 saniert werden, irgendwann später soll das Große Haus folgen. In Niedersachsen klagen mehrere Theater über Unterfinanzierung und schwächelnde Technik, etwa in Göttingenund Lüneburg.

