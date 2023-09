Hamburg: John Neumeiers Ballett begeistert wieder Open Air Stand: 04.09.2023 14:14 Uhr Lange Schlangen rund um den Rathausmarkt am Sonntag Abend: Zum Start seiner letzten Spielzeit hat Noch-Ballettchef John Neumeier die Hamburger und Hamburgerinnen eingeladen, mit ihm zu feiern und einzutauchen in seine Welt des Tanzes.

von Annette Matz

Großer Applaus als freudiges, warmes Willkommen, als John Neumeier die Bühne betritt. Weißes Hemd, weiße Hose, schwarze Krawatte - er breitet seine Arme aus und begrüßt sein Publikum entspannt und offenbar auch selbst voller Vorfreude. "Meine Welt ist Tanz", sagt er.

Der Abend startet mit Leonard Bernstein

Mit Leonard Bernstein startet der Abend und auch die Geschichte dieses schon lange weltberühmten Choreografen. John Neumeier nimmt uns immer wieder mit in sein Leben, erzählt, wie mit Leonard Bernsteins Musical "Candide" seine Tanzlust begann. Und er lässt es sich auch mit 84 Jahren nicht nehmen, sich zu Gershwin von seinen Tänzern kopfüber schwungvoll auf die Bühne heben zu lassen. Ein Auftakt der sehr viel Spaß macht - und süchtig nach mehr.

3.000 Zuschauer sind gebannt und glücklich

An diesem lauschigen Abend mit dem schönen Rathaus an der Seite und der großen Bühne, immer wieder in blaues Licht getaucht, sind die mehr als 3.000 Zuschauer und Zuschauerinnen gebannt und glücklich. "Umwerfend" ist aus dem Publikum zu hören und "ganz fantastisch". Einige sind überrascht, dass Neumeier schon seit 50 Jahren im Geschäft ist, andere schwärmen für ihn schon seit Jahren.

Wie viel Kraft das Ballett, der Tanz, dem 84-jährigen Choreografen noch heute gibt, sieht man ihm einfach an. Strahlend, agil, durchdrungen von seiner Kunst, durch die er auf selbstverständliche Weise durchlässig zu bleiben scheint.

Gezeigt wird, was für Neumeier große Bedeutung hat

An diesem Abend blättert John Neumeier auf, welche Stücke in seinem Schaffen eine besondere Bedeutung haben. Die magische Welt vom "Nussknacker" zum Beispiel. Seine Choreografie eine persönliche Hommage an die große Tradition des klassischen Tanzes. Natürlich sein dramatisches Ballett über den Superstar des Tanzes Vaslav Nijinsky, auch seine Freude im Glauben beim Weihnachtsoratorium im Spätsommer in Hamburg.

Eine Gala voller Highlights

Eigentlich war diese "World of John Neumeier" sowieso eine Gala voller Highlights. Im Herzen bleibt aber auch einmal mehr Neumeiers Stück für seinen Freund, den Choreografen Maurice Bejart, zu dessen 70. Geburtstag - und die Tänzer Edvin Revazov und Alexandre Riabko, wie eine Frau aus dem Publikum sagt. Natürlich waren auch die anderen Stars vom Hamburg Ballett auf der Bühne - wie Aleix Martínez, Anna Laudere, Ida Praetorius, Silvia Azzoni, Christopher Evans und Alexandr Trusch - ein wirklich tolles Ensemble.

Hamburg Ballett startet am 17. September in neue Spielzeit

Mit Beethoven und den wunderbar gelb-grauen Kostümen von Modedesigner Albert Kriemler endete dieser kurzweilige, zauberhafte Abend. Zum zweiten Mal gab es Open-Air-Ballett jetzt auf dem Rathausmarkt - vielleicht wird er ja zu einer neuen Tradition in der Stadt. Der eine oder die andere aus dem Publikum wäre jedenfalls froh darüber. In der Hamburgischen Staatsoper startet das Hamburg Ballett dann am 17. September mit der Wiederaufnahme von "Endstation Sehnsucht" in die neue Spielzeit.

