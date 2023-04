eat.Read.sleep (86): Weltfriedensquiche mit Mathijs Deen Stand: 28.04.2023 06:00 Uhr Die Podcastfolge wurde live in Buchholz aufgezeichnet: Streit über den neuen Besteller von Martin Suter, Spaß mit dem Publikum und Autor Mathijs Deen aus Amsterdam zu Gast mit seinem Krimi "Der Taucher".

Irritation bei den zwei Hosts Jan Ehlert und Daniel Kaiser. "Haben wir wirklich das gleiche Buch gelesen?" Denn die Meinungen über den Bestseller "Melody" von Martin Suter gehen doch sehr weit auseinander. "Sogwirkung" steht da gegen "sterbenslangweilig". Die Debatte um das Buch ist - mal wieder - ein Riesenspaß. Als Gast verzückt der Autor Mathijs Deen mit seinem niederländischem Akzent, wunderschönen Bonmots und lustigen Klischees über Deutsche. Natürlich gibt's auch wieder Quizfragen mit Aha-Effekt, garniert mit aus dem Ruder gelaufenen Bewertungsskalen und dem Rezept für ein gelungenes Leben.

Die Bücher der Sendung

Martin Suter : "Melody" (Diogenes)

: "Melody" (Diogenes) Mathijs Deen : "Der Taucher", übersetzt aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare)

: "Der Taucher", übersetzt aus dem Niederländischen von Andreas Ecke (mare) Teresa Präauer : "Kochen im falschen Jahrhundert" (dtv)

: "Kochen im falschen Jahrhundert" (dtv) Sabrina Janesch : "Sibir" (Rowohlt)

: "Sibir" (Rowohlt) Alex Capus : "Susanna" (Hanser)

: "Susanna" (Hanser) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Sebastian Hotz: "Mindset". (Kiepenheuer & Witsch)

Rezept für Quiche Lorraine

Zutaten:

250 g Mehl

160 g Butter

5 Eier

150 g gewürfelter Speck

1 Stange Porree

1 Zwiebel

250 ml Sahne

Zubereitung:

Das Mehl auf der Arbeitsfläche verteilen, ein Ei und die Butter in die Mitte des Mehls geben und zu einem Teig verkneten. Anschließend den Teig mit Folie abdecken und mindestens 30 Minuten kaltstellen. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und gemeinsam mit den Speckwürfeln in einer Pfanne anbraten. Dann gemeinsam mit dem klein geschnittenen Porree, den restlichen Eiern und der Sahne in einer Schüssel verrühren. Mit Salz und Pfeffer nach Belieben nachwürzen. Den Teig ausrollen und in eine Quicheform geben und am Rand und Boden festdrücken. Die Mischung für die Füllung in die Teigform gießen. Bei 180 Grad für etwa 30 Minuten im Ofen backen.

Alle schienen mit einem Mal gelöst und heiter, sie schwiegen und aßen, dann wieder erzählte einer eine Geschichte, und die anderen hörten aufmerksam zu, fragten nach oder nahmen den Faden auf und spannen ihn weiter. Diese Quiche war das richtige Essen mit den richtigen Gästen am richtigen Ort. Die Gastgeberin war glücklich. Aus: „Kochen im falschen Jahrhundert“, Teresa Präauer

