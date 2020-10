eat.READ.sleep: Pfannkuchen mit Ulrike Draesner Stand: 16.10.2020 06:00 Uhr Ein Gedicht von Wilhelm Busch muss diesmal als Kochrezept herhalten. Und Ulrike Draesner verrät in Folge 10 des literarischen Podcasts eat.READ.sleep, warum Schreiben und Kuchenbacken untrennbar zusammengehören.

Wenn Jan sechs Hühnereier rührt /

Und dabei schnell den Besen führt /

Wenn Daniel sich die Finger leckt /

Nach Podcast-Zeit es wieder schmeckt.



Diesmal werden Pfannkuchen à la Wilhelm Busch kredenzt, und die beiden Lyrik-Fans Jan und Daniel schwärmen gemeinsam mit der Schriftstellerin Ulrike Draesner vom Zauber von Gedichten. Draesner hat nicht nur selbst gerade einen Roman über Kurt Schwitters veröffentlicht, sondern auch die Lyrik der frischgebackenen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück übersetzt. Der Bestseller von Internet-Omi Renate Bergmann ist dagegen sehr leichte Kost, ohne viel Geschmack. Aber es gibt auch wieder aktuelle Suchtipps und spannende Klassiker.

AUDIO: (10) Pfannkuchen mit Ulrike Draesner (54 Min)

Die Bücher dieser Folge:

Renate Bergmann : "Dann bleiben wir eben zu Hause" (Ullstein)

: "Dann bleiben wir eben zu Hause" (Ullstein) Ulrike Draesner: "Schwitters" (Penguin)

"Schwitters" (Penguin) Wilhelm Busch : Gesammelte Werke (Anaconda)

: Gesammelte Werke (Anaconda) Ella Carina Werner : "Der Untergang des Abendkleides" (Satyr)

: "Der Untergang des Abendkleides" (Satyr) Daniel Mellem : "Die Erfindung des Countdowns" (dtv)

: "Die Erfindung des Countdowns" (dtv) John Boyne : "Cyril Avery", aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence (Piper)

: "Cyril Avery", aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence (Piper) Karin Kalisa : “Sungs Laden” (Droemer)

: “Sungs Laden” (Droemer) Else Lasker-Schüler : "Sämtliche Gedichte" (S. Fischer)

: "Sämtliche Gedichte" (S. Fischer) Anna Bers (Hg.): "Frauen | Lyrik. Gedichte in deutscher Sprache." (Tipp von Ulrike Draesner)

Das Rezept für Pfannkuchen mit Salat

einen Esslöffel Mehl

drei "Eier ohne Fehl"

Milch

Kartoffeln

eine Packung Würfelspeck

eine Zwiebel

ein Salatkopf

Öl und Salz zum Abschmecken

Zubereitung: Wer es wie Wilhelm Busch (oder besser: seine Liese) machen will, der nehme: "Drei Eier, frisch und ohne Fehl / Und Milch und einen Löffel Mehl / Und quirlt sie fleißig durcheinand / zu einem innigen Verband." Wichtig ist hierbei: Per Hand rühren, zu Buschs Zeiten gab es noch keinen Elektromixer. Die Kartoffeln kochen, anschließend pellen und in Streifen schneiden. Den Salat waschen und schneiden, dann mit den Kartoffeln vermengen. Die Zwiebel in kleine Stücke schneiden und mit Öl und Salz zu einer Salatsauce verrühren.



Den Würfelspeck in der Pfanne anbraten, so dass es "lustig brät und brittelt", anschließend den Teig darüber gießen. Den Pfannkuchen wenige Minuten von beiden Seiten braten, bis er goldgelb ist. Mit dem Salat auf einem Teller dekorieren und genießen. Wer das ganze Gedicht von Wilhelm Busch lesen möchte, findet es online, unter anderem auf den Seiten von wilhelm-busch.de.



"Mama Fittig machte grad

Pfannekuchen und Salat,

Das bekannte Leibgericht,

Was so sehr zum Herzen spricht." (Aus: Plisch und Plum)



"Und jedesmal spricht Knopp vergnüglich:

"Der Pfannekuchen ist vorzüglich!"" (Aus: Tobias Knopp)

