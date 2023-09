eat.READ.sleep. (94): Apfelbrot und Spinnenalarm Stand: 01.09.2023 06:00 Uhr Daniel und Katharina besuchen einen Stadtschreiber und liefern sich nicht nur eine Buch-Kontroverse im Studio.

Was macht eigentlich ein Stadtschreiber? Um das herauszufinden, fahren Daniel und Katharina nach Otterndorf. Da treffen sie den Autor Daniele Palu, werden (fast) mit einer Wolfspinne konfrontiert und spazieren durch den Touristen Hotspot an der Nordsee. Im Studio liefern sich die Hosts eine hitzige Bestseller-Diskussion und auch beim zweiten Buch wird es kontrovers!

Die Bücher der Sendung:

Rónán Hession : "Leonard und Paul", aus dem Englischen von Andrea O'Brien (Woywood und Meurer)

: "Leonard und Paul", aus dem Englischen von Andrea O'Brien (Woywood und Meurer) Jarka Kubsova : "Marschlande" (S. Fischer)

: "Marschlande" (S. Fischer) Daniel E. Palu : "Mord zur Apfelblüte" und "Tod im Alten Land" (Emon)

: "Mord zur Apfelblüte" und "Tod im Alten Land" (Emon) Nick Hornby : "About a Boy", aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann (KiWi)

: "About a Boy", aus dem Englischen von Clara Drechsler und Harald Hellmann (KiWi) Hörbuchtipp von Daniela: Adam Baron: "Freischwimmen", gelesen von Julian Greis (Silberfisch)

Das Rezept für Metapher-Mahlzeit "Urner Apfelbrot"

Zutaten:

1 kg Äpfel

75 g Rohrzucker

125g Rosinen

3 EL Amaretto

125 g Walnüsse , gehackt

, gehackt 250 g Vollkornmehl

1 EL Backpulver

1 EL Kakaopulver

½ EL gemahlener Zimt

½ Zitrone, abgeriebene Schale

Zubereitung:

Die Äpfel raspeln, mit dem Zucker mischen und über Nacht stehen lassen. Die Rosinen in den Amaretto einlegen und ebenfalls über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag Apfelmasse und Rosinen mit den übrigen Zutaten mischen. Den Teig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Cakeform geben und mit Walnüssen garnieren.

Im vorgeheizten Backofen auf der untersten Stufe bei 180 Grad mit Umluft etwa 70 Minuten backen. Am besten warm mit Schlagsahne servieren.

