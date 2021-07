eat.READ.sleep (36) Quarkkuchen mit Frauke Untiedt Stand: 02.07.2021 06:00 Uhr Was liest eigentlich eine Bibliothekarin? Wo blüht der Zitrangenbaum? Und wo fanden Autoren wie Arthur Schnitzler und Karl Kraus ihre Ideen? Antworten gibt es in der neuen Folge des Bücherpodcasts.

Kaffeehausgefühl im Podcaststudio: Daniel erweckt mit österreichischem Quarkkuchen das Wien von Arthur Schnitzler und Karl Kraus zum Leben. Die Bestsellerchallenge führt die Hosts über das Mittelmeer, in das Land, wo die Zitrangenbäume blüh'n. Jan schwärmt aber lieber von einer literarischen Reise nach Afghanistan. Zu Gast ist diesmal die Leiterin der Hamburger Öffentlichen Bücherhallen, Frauke Untiedt, die erzählt, dass Bibliotheken längst nicht mehr der Ort sind, in dem eine strenge Bibliothekarin für Stille sorgt. Im Gegenteil: Klaviermusik und Diskussionen bei Chips und Cola sind ausdrücklich erwünscht. Also: Tüte auf und guten Appetit.

Die Bücher dieser Folge

Nicole Giger : "Ferrante, Frisch und Fenchelkraut" (AT Verlag)

: "Ferrante, Frisch und Fenchelkraut" (AT Verlag) Leïla Slimani : "Das Land der Anderen" (Luchterhand)

: "Das Land der Anderen" (Luchterhand) Tomasz Jedrowski : "Im Wasser sind wir schwerelos" (Hoffmann und Campe)

: "Im Wasser sind wir schwerelos" (Hoffmann und Campe) Donal Ryan : "Die Stille des Meeres" (Diogenes)

: "Die Stille des Meeres" (Diogenes) Mary Ann Shaffer : "Deine Juliet" (btb)

: "Deine Juliet" (btb) Khaled Hosseini: "Drachenläufer" (Fischer Taschenbuch Verlag)

Das Rezept für Quarkkuchen wie im Wiener Kaffeehaus

Zutaten

Für den Boden:

150 g Haferkekse

30 g gebrannte Mandeln

60 g Butter, geschmolzen

Für die Quarkmasse:

4 Eigelb

25 g Butter (weich)

(weich) 250 g Zucker

1 kg Magerquark

4 EL Grieß

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eiweiß

1 Prise Salz

Für das Topping:

30 g gebrannte Mandeln

50 g Pekannüsse

2 EL Ahornsirup

250 g Brombeeren

Zubereitung

Haferkekse und Mandeln in einem Plastikbeutel mit einem Nudelholz fein zerbröseln, mit der Butter vermischen und diesen Teig dann in einer gefetteten Springform auf dem Boden mit einem Löffel andrücken.

Die Eigelbe mit dem Zucker und der Butter schaumig rühren, dann den Magerquark, den Grieße und den Vanillezucker daruntermischen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und unter die Quarkmasse heben. Das Ganze dann in die Springform gießen und ab in den Backofen: eine Stunde bei 170 Grad auf der mittleren Schiene mit Umluft. Backofentür geschlossen halten und auch im Ofen auskühlen lassen.

Für das Topping Mandeln und Nüsse kleinhacken, mit 1 Esslöffel Ahonrsirup vermischen und dann auf einem Backblech mit Backpapier bei 120 Grad 20 Minuten rösten. Die Brombeeren mit einem weiteren Esslöffel Ahornsirup bei geringer Hitze zwei Minuten lang köcheln. Den Kuchen am Besten im Kühlschrank aufbewahren, und das Topping aus Früchten und Nüssen erst beim Servieren drübergeben.

„Das Kaffeehaus ist ein Ort für Leute, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.“ Alfred Polgar

