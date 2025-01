eat.READ.sleep.: (129) Tomato Soup Cake und KI Stand: 17.01.2025 06:00 Uhr Woran erkennt man, ob beim Cover eine KI am Werk war? Was liest man in Indonesien? Und wie schmeckt Tomatensuppenteig?

Niedliche Alpakas auf dem Cover? Vorsicht, das könnte eine KI erstellt haben. Warum - und für wen - das problematisch ist, erklärt Gast Michael Mantel den beiden Hosts. Außerdem wagt Jan sich an ein lang schon von ihm ersehntes Backexperiment. Das Ergebnis: Weihnachtlich. Ansonsten gibt es ein Buch über Adoption und Mutterschaft, das Jan und Katharina begeistert, einen Besteller aus Indonesien und einen All Time Favorite, der auch für die Abi-Vorbereitungen nützlich sein könnte.

Die Bücher der Sendung:

Bee Wilson : "Sylvia Plath's Tomato Soup Cake". Faber & Faber (Literarische Vorspeise)

: "Sylvia Plath's Tomato Soup Cake". Faber & Faber (Literarische Vorspeise) Anne Gesthuysen : Vielleicht hat das Leben Besseres vor. Kiepenheuer & Witsch(Bestsellerchallenge)

: Vielleicht hat das Leben Besseres vor. Kiepenheuer & Witsch(Bestsellerchallenge) Ulrike Draesner : zu lieben (Tipp von Katharina)

: zu lieben (Tipp von Katharina) Felix K. Nesi : Die Leute von Oetimu. Deutsch von Sabine Müller. Edition Nautilus (Tipp von Jan)

: Die Leute von Oetimu. Deutsch von Sabine Müller. Edition Nautilus (Tipp von Jan) Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Diverse Verlage (All Time Favourite)

Rezept für Tomatensuppenkuchen:

1 Dose Tomatensuppe

250 Gramm Zucker

60 Gramm weiche Butter

1 großes Ei

250 Gramm Mehl

1 Teelöffel Backpulver

1 Teelöffel Trockenhefe

1 Teelöffel Zimt

In geringen Mengen Muskatnuss, Piment und Nelken

150 Gramm Rosinen

Für die Glasur:

100 Gramm Puderzucker (gesiebt)

Etwas Orangensaft

Zubereitung

Butter und Zucker in eine Schüssel geben und cremig schlagen. Das Ei hinzufügen und unterrühren. Anschließend die Tomatensuppe so wie sie ist zu der Masse hinzugeben. Gewürze mit dem Backpulver und der Hefe mischen und nach und nach in den Teig rühren. Den fertigen Teig in eine Form füllen und etwa 45 Minuten bei 250 Grad backen. Den Puderzucker in eine Schüssel geben und in kleinen Mengen den Orangensaft hinzugießen, solange, bis sich eine dickflüssige Masse ergibt. Mit dieser Masse wird dann der fertige Kuchen bestrichen. Guten Appetit.

