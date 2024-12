eat.READ.sleep.: (127) Weihnachtsgrütze und Gedichte-Challenge Stand: 06.12.2024 06:00 Uhr Nikolaus-Folge! Bei Weihnachtsgrütze und mit Gedichten begrüßen Jan und Daniel die Autorin Leonie Lastella im Podcast-Studio.

In dieser Folge zeigt sich, wie gut Jan und Daniel Gedichte auswendig lernen können und ob nicht vielleicht doch ein Spickzettel gebraucht wird. Beim Bestseller "Ein anderes Leben" von Caroline Peters überwiegt Enttäuschung, besonders die blassen Charaktere werden kritisiert. Vor allem Daniel feiert den neuen Roman von Ewald Arenz. Bei "Zwei Leben" überzeugt die Hosts nicht nur das wunderschöne Cover, sondern auch die einfühlsame und sprachlich reiche Geschichte. Nicht ganz so positiv fällt ihr Feedback für den "Zauberberg 2" von Heinz Strunk aus. An Weihnachten verschenken würde es jedenfalls keiner der beiden. Der Gast der Folge Leonie Lastella hat mit zwei weiteren Autorinnen die Young-Adult-Weihnachtsromanze "Snowflakes and Heartbeats" geschrieben - sie weiß, warum so viele Young-Adult-Romane in den USA spielen.

Die Bücher der Sendung:

" So schmeckt mein Weihnachten": "Astrid Lindgrens Kochbuch" (Oetinger)

"Astrid Lindgrens Kochbuch" (Oetinger) Caroline Peters : "Ein anderes Leben"(Rowohlt)

: "Ein anderes Leben"(Rowohlt) Ewald Arenz: "Zwei Leben" (Dumont)

"Zwei Leben" (Dumont) Felix Jácob (Herausgeber): "O du schreckliche - ein garstiger Weihnachtskanon" (Kanon)

(Herausgeber): "O du schreckliche - ein garstiger Weihnachtskanon" (Kanon) Heinz Strunk: "Zauberberg 2" (Rowohlt)

"Zauberberg 2" (Rowohlt) Maren Amini: "Ahmadjan und der Wiedehopf" (Carlsen)

"Ahmadjan und der Wiedehopf" (Carlsen) Leonie Lastella, Valentina Fast, Tonia Krüger: "Snowflakes and Heartbeats" (dtv)

Rezept für Weihnachtsgrütze wie bei Astrid Lindgren

Zutaten für vier Portionen

180 g Milchreis

400 ml Wasser

800 ml Milch

1 Zimtstange

½ TL Salz

200 ml Schlagsahne

60 Puderzucker

2 EL Vanillezucker

2 Orangen

1 Mandel

Zubereitung:

In einem Topf Milchreis und Wasser zugedeckt bei schwacher Hitze 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Dann Milch, Zimtstange und Salz hinzufügen und umrühren. Aufkochen lassen und den Milchreis bei schwacher Hitze zugedeckt etwa 45 Minuten quellen lassen, bis er die gewünschte Konsistenz hat. Zwischendurch immer wieder mal umrühren!

Die fertige Grütze kann man dann noch süß verfeinern. Für den "Reis à la Malta" schlägt man die Sahne mit dem Puderzucker und dem Vanillezucker und hebt sie dann unter den Milchreis. Die Portionen werden dann mit Orangenfilets garniert. Für den Fun kann man noch in einer der Portionen eine glücksbringende Mandel verstecken.

Wir reimten auch zur Grütze. Lasse reimte: 'Die Mandel brach in der Mitte genau. Agda wird sicher bald Oskars Frau.' Ist das nicht gut gereimt? Nur Agda fand es nicht gut. Astrid Lindgren: Weihnachten in Bullerbü

