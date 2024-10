eat.READ.sleep.: (124) Kichererbsen und Kochbücher Stand: 25.10.2024 06:00 Uhr Wie kocht man für einen Koch? Jan hat sich getraut und präsentiert Stevan Paul sein eigenes Gericht. Und Daniel stöbert in jahrtausendealten Rezepten.

Dieses Lob wird Jan sich einrahmen: Gast Stevan Paul, ausgebildeter Koch, ist von seinen Kochkünsten beeindruckt. Und er erzählt auch, an welchem Rezept er selbst bislang gescheitert ist. Gut, dass Daniel im Quiz noch einen Tipp parat hat, wie man ganz leicht feststellt, wann die Nudeln genau richtig lang gekocht haben.

Bei den Büchern herrscht zwischen Jan und Daniel diesmal große Harmonie - was vielleicht auch an der gemütlichen Atmosphäre im Podcaststudio liegt. Mit dabei: Nobelpreisromane, Bücher mit wunderschönen Covern und Daniels Lieblingsbuch der vergangenen Monate.

Die Bücher der Sendung:

Stevan Paul Die Kichererbsen der Señora Dolores. (Mairisch)

Die Kichererbsen der Señora Dolores. (Mairisch) Ruth Maria Thomas Die schönste Version. (Rowohlt)

Die schönste Version. (Rowohlt) Han Kang Die Vegetarierin, übersetzt von Ki-Hyang Lee. (Aufbau Verlag)

Die Vegetarierin, übersetzt von Ki-Hyang Lee. (Aufbau Verlag) Max Gross Das vergessene Shtetl, übersetzt von Daniel Beskos. (Katapult Verlag)

Das vergessene Shtetl, übersetzt von Daniel Beskos. (Katapult Verlag) Olga Tokarczuk Die Jakobsbücher, übersetzt von Lothar Quinkenstein und Lisa Palmes. (Kampa Verlag)

Die Jakobsbücher, übersetzt von Lothar Quinkenstein und Lisa Palmes. (Kampa Verlag) Claire Keegan Kleine Dinge wie diese, übersetzt von Hans-Christian Oeser. (Steidl)

Rezept für Kichererbsen à la Dolores (aus dem Buch von Stevan Paul)

Zutaten für vier Personen:



4 Hähnchenkeulen

Salz

500 g mittelgroße Tomaten

200 g schlanke Möhren

400 g kleine bis mittelgroße, mehligkochende Kartoffeln

4 milde Chorizowürste (insgesamt circa 300 g)

(insgesamt circa 300 g) 3 EL Olivenöl

1 Dose Kichererbsen (425 g EW)

(425 g EW) 200 g Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

150 g Spitzkohl

2 EL Finosherry

2 Lorbeerblätter

1 gehäufter TL Paprikapulver, edelsüß

Ca. 800 ml kräftige Hühnerbrühe

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Die Hähnchenkeulen am Gelenk einmal halbieren, kräftig salzen und beiseitestellen. Die Tomaten entstrunken, dann aber eher grob würfeln, in einer Schüssel salzen und beiseitestellen. Die Möhren schälen und schräg in 4-5 Stücke schneiden, salzen.

Die Kartoffeln schälen, halbieren und in reichlich kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten mit noch deutlichem Biss kochen. Dann abgießen und ausdampfen lassen.

Die Chorizo mit den Zinken einer Gabel rundherum perforieren und mit den Hähnchenteilen in einem Schmortopf im heißen Öl anbraten, bis die Hähnchenteile goldbraun sind. Die Kichererbsen absieben, kalt abspülen, im Sieb abtropfen lassen.

Zwiebeln und Knoblauch halbieren, Zwiebeln in Spalten schneiden, den Knoblauch würfeln. Den Kohl blättrig schneiden. Fleisch aus dem Topf nehmen, auf einem Teller zwischenlagern. Zwiebeln und Knoblauch mit dem Kohl im Topf hell braten. Mit Sherry ablöschen. Möhren und Lorbeer zugeben und weitere 2-3 Minuten braten. Mit Paprikapulver bestäuben, die Tomaten und die Kichererbsen unterrühren. Salzen. 5 Minuten unter Rühren schmoren.

Das Fleisch auflegen und die Brühe angießen (alles sollte gerade so bedeckt sein). Aufkochen und offen 30 Minuten leise köcheln lassen. Dann die Kartoffeln untermengen und weitere 15 Minuten leise köcheln. Dabei zerfallen die Kartoffeln eventuell ein bisschen und geben leichte Bindung – perfekt! Den Eintopf mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

„Er nimmt einen Löffel vom Eintopf, pustet, kaut und schluckt, die Augen werden groß: „Dieser Geschmack. Das ist einzigartig. […] So. Genauso schmeckten immer die Kichererbsen der Señora Dolores.“ Aus: Stevan Paul: Die Kichererbsen der Señora Dolores

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

