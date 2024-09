eat.READ.sleep.: (122) Pfannkuchen und Wolfsalarm Stand: 27.09.2024 06:00 Uhr Jan und Daniel sprechen intensiv über Trauerbewältigung und trostspendende Literatur. Gast Florian Valerius bringt sie zum Staunen.

In dieser Folge wird es herbstlich: Der Wolf geht um in "Von Norden rollt ein Donner" von Markus Thielemann - ein Buch, das Jan Ehlert und Daniel Kaiser zu Begeisterungsschüben hinreißt. Daniel hat Jan einen polnischen Pfannkuchen gebacken, ein literarisches Sehnsuchtsessen, das der düsteren Herbstnote Seelennahrung entgegensetzt. Die brauchen sie für ihre intensiven Gespräche über den Bestseller "Mein drittes Leben" von Daniela Krien, über Trauerbewältigung und den Trost durch Literatur. Ihr Gast Florian Valerius, der Bookstagramer und Buchhändler der Herzen aus Trier, gibt einen Einblick, wie es so zugeht in der Jury für den Deutschen Buchpreis.

Die Bücher der Sendung:

Daniela Krien : "Mein drittes Leben" (Diogenes)

: "Mein drittes Leben" (Diogenes) Mia Raben : "Unter Dojczen" (Kjona)

: "Unter Dojczen" (Kjona) Markus Thielemann : "Von Norden rollt ein Donner" (C.H.Beck)

: "Von Norden rollt ein Donner" (C.H.Beck) Petra Pellini : "Der Bademeister ohne Himmel" (Rowohlt)

: "Der Bademeister ohne Himmel" (Rowohlt) Pearl S. Buck: "Die gute Erde", übersetzt von Robby Remmers (dtv)

Rezept für Naleśniki - polnische Pfannkuchen

Zutaten für 2 Personen



200 g Mehl

2 Eier

1/4 l Milch

1 Prise Salz

2 Löffel Rohrzucker

Zubereitung:

Das Mehl mit Milch übergießen, die 2 Eier aufschlagen und mit hineingeben, Salz und Zucker dazu. Den Teig solange verrühren, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Der Teig darf nicht zu flüssig und nicht zu zäh sein - gegebenenfalls Milch oder Mehl hinzugeben.

Die Pfanne auf mittlere Stufe einstellen, ein wenig Butter hineingeben. Den Teig mit einer Kelle in die Pfanne geben (nicht zu dick!). Sobald die obere Seite fest ist, den Pfannkuchen wenden und nach 10 Sekunden rausnehmen.

Man kann die Pfannkuchen herzhaft mit Leberwurst servieren oder süß mit Marmelade. Die Podcast-Variante mit Quark ist auch lecker: Dazu Quark mit Früchten mixen, ein bisschen Honig dazu - fertig!

Zum Mittagessen hatte Jola Naleśniki gemacht, Uschis Lieblingsessen, an den Rändern knusprig, mit gemischten Beeren gefüllt, aufgerollt und mit Puderzucker bestäubt, dazu einen Klacks saure Sahne. Uschi aß ganze vier Stück und entschuldigte sich danach, wie so oft, wenn sie mit gutem Appetit gegessen hatte: „Ich hab den Mangel im Blut". Mia Raben, „Unter Dojzcen“, Seite 69

