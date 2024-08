eat.READ.sleep.: (120) Blaubeer-Muffins und Sommersehnsucht Stand: 30.08.2024 06:00 Uhr Daniel und Katharina sind ungewohnt uneinig über fast alle Bücher - Bestseller-Streit! Zum Glück ist die Harmonie mit Soulfood und einem sprechenden Pferd (!) aber schnell wieder hergestellt.

Mit der Kinder- und Jugendbuchautorin Lena Hach sprechen die Hosts über das Thema Sensitivity Reading und die Frage, wie weit sollte politische Korrektheit in der Literatur gehen.

Die Bücher der Sendung:

Marc-Uwe Kling: Views (Ullstein)

Views (Ullstein) Helene Bockhorst: Der Supergaul (Ullstein)

Der Supergaul (Ullstein) Laura Spence-Ash: Und dahinter das Meer, übersetzt von Claudia Feldmann (mare)

Und dahinter das Meer, übersetzt von Claudia Feldmann (mare) Lena Hach: Popcorn süß salzig (ab 12 Jahren) und Was Wanda will (ab 11), beide mixvision

Popcorn süß salzig (ab 12 Jahren) und Was Wanda will (ab 11), beide mixvision Ewald Arenz: Alte Sorten (Dumont)

Alte Sorten (Dumont) Ausgelost als Bestseller: Reichskanzlerpost von Nora Bossong

Rezept für Blaubeer-Muffins nach Mrs G

75 g weiche Butter

100 g Zucker

2 Eier

150 g Naturjoghurt

250 g Mehl

2 TL Backpulver

300 g Blaubeeren

Butter und Zucker schaumig rühren, Eier dazu, Joghurt dazu. Mehl und Backpulver vermischen und unter den Teig rühren.

In die Muffinförmchen füllen (am besten mit einem Eisportionierer!) und die Blaubeeren darauf verteilen (etwas in den Teig drücken). Bei 180 Grad ca. 25 Minuten backen.

