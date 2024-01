eat.READ.sleep: (104) Battenberg-Kuchen und krasse Klassiker Stand: 19.01.2024 06:00 Uhr Jan und Katharina sprechen über die Halbwertszeit von Büchern in Jugendsprache, probieren einen royalen Kuchen und machen einen Abstecher in die Geschichte Sri Lankas.

Egal, ob ihr euch beim Lesen entspannend wollt oder gern gefordert werdet: Diesmal ist wieder für alle was dabei. Ein fluffiger Roman für Backshow-Fans, ein spannender Krimi, High-End-Literatur aus Sri Lanka, ein Sachbuch und ein Klassiker (auch) für junge Menschen. Katharina hat ihre eigene Back-Challenge gewonnen und einen royalen Kuchen im Schachbrettmuster samt königlicher Anekdote serviert. Jan hat zum Glück den passenden Tee dabei (English Breakfast). Zu Gast ist Asin Andkohiy, die als Abiturientin das Drama "Woyzeck" in Jugendsprache übersetzt hat - inzwischen als gelbes Reclamheft im Handel und hoffentlich auch in vielen Schulklassen.

Olivia Ford : "Der späte Ruhm der Mrs Quinn", übersetzt von Sonja Rebernik-Heidegger (dtv)

: "Der späte Ruhm der Mrs Quinn", übersetzt von Sonja Rebernik-Heidegger (dtv) Nele Neuhaus : "Monster" (Ullstein)

: "Monster" (Ullstein) Shehan Karunatilaka : "Die sieben Monde des Maali Almeida", übersetzt von Hannes Meyer (Rowohlt)

: "Die sieben Monde des Maali Almeida", übersetzt von Hannes Meyer (Rowohlt) Uwe Neumahr : "Das Schloss der Schriftsteller" (C.H. Beck)

: "Das Schloss der Schriftsteller" (C.H. Beck) Asin Andkohiy : "Woyzeck in Jugendsprache" (Reclam)

: "Woyzeck in Jugendsprache" (Reclam) Mark Haddon: "Supergute Tage oder die sonderbare Welt des Christopher Boone", übersetzt von Sabine Hübner (cbt)

Das Rezept für Battenberg-Kuchen

Zutaten:

175 g Zucker

175 g Butter

150 g Mehl

3 Eier

60 g gemahlene Mandeln

1 TL Backpulver

rote Lebensmittelfarbe

150 g Aprikosenmarmelade

300 g Marzipan

30-40 g Puderzucker

Zubereitung:

Zucker, Butter und Eier verrühren. Mehl, Backpulver und die gemahlenen Mandeln dazugeben. Rühren, bis der Teig schön geschmeidig ist. In zwei gleich große Teile teilen, die eine Hälfte in eine Kastenform geben (eingefettet und mit Backpapier ausgelegt). Die andere Hälfte mit roter Lebensmittelfarbe einfärben und in eine zweite, gefettete und mit Backpapier ausgelegte, Kastenform füllen. Bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten backen.

Nach dem Backen etwa zehn Minuten lang in den Formen auskühlen lassen, danach stürzen. Sobald die Kuchen fest und abgekühlt sind, geht's ans zuschneiden: Erstmal die dunkleren Krusten abtrennen, dann beide Kuchen der Länge nach halbieren. Nun hat man vier lange viereckige Kuchenstränge. Alle sich berührenden Seiten großzügig mit Marmelade einstreichen und so so anordnen, dass ein Schachbrettmuster entsteht. Marzipan mit Puderzucker verkneten und zu einem Rechteck ausrollen (die genauen Maße an den Kuchen anpassen!). Zum Schluss wird der Kuchen rundum mit Marmelade bestrichen und in das Marzipan eingewickelt.

Schließlich war der Moment der Wahrheit gekommen. Sie nahm ihren Battenbergkuchen, trug ihn nach vorn und stellte ihn vor den Juroren ab, als würde sie ihnen ihr Herz auf einem Tablett servieren. "Der späte Ruhm der Mrs. Quinn" von Olivia Ford

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

