eat.READ.sleep.: (100) Schnapspralinen mit Marc-Uwe Kling

Für die sehr besondere Folge hat Jan für Katharina Schnapspralinen gemacht: gefüllt mit Calvados, Baileys und Rum. Die sind ein deutlicher Fingerzeig auf den Gast der Folge: Autor Marc-Uwe Kling. Wie schreibt man einen Roman gemeinsam mit seinen Töchtern? In "Der Spurenfinder" hat er es vorgemacht. Zur 100. Folge von eat.READ.sleep. verrät der Autor der Känguru-Chroniken auch, von welchem seiner Bücher es schon bald eine Fortsetzung gibt.

Jan und Katharina lassen sich außerdem von Daniel Kehlmann in die Filmwelt entführen. Und ihr erfahrt, wer die Vielschreiberin unter den First Ladies der USA ist, welchen besonderen Spleen Oscar Wilde hatte und wie es klingt, wenn man durch ein Taschentuch oder eine Schnapspraline ins Mikrofon spricht.

Die Bücher der Sendung:

Marc-Uwe Kling : "Die Känguru-Chroniken" (Ullstein)

: "Die Känguru-Chroniken" (Ullstein) Marc-Uwe Kling, mit Johanna und Luise Kling : "Der Spurenfinder" (Hörbuch Hamburg Verlag)

: "Der Spurenfinder" (Hörbuch Hamburg Verlag) Daniel Kehlmann : "Lichtspiel" (Rowohlt)

: "Lichtspiel" (Rowohlt) Jamaica Kincaid : "Annie John". Deutsch von Barbara Henninges (Kampa)

: "Annie John". Deutsch von Barbara Henninges (Kampa) Robin Stevens : "Spionieren ist (k)ein Kinderspiel: Abteilung für undamenhafte Aktivitäten", Deutsch von Ulli Günther und Herbert Günther (Knesebeck)

: "Spionieren ist (k)ein Kinderspiel: Abteilung für undamenhafte Aktivitäten", Deutsch von Ulli Günther und Herbert Günther (Knesebeck) Curtis Sittenfeld : "Die Frau des Präsidenten", Deutsch von Gesine Schröder und Carina Tessari (Aufbau)

: "Die Frau des Präsidenten", Deutsch von Gesine Schröder und Carina Tessari (Aufbau) Amy Bloom: “Meine Zeit mit Eleanor“. Deutsch von Kathrin Razum (Atlantik)

“Meine Zeit mit Eleanor“. Deutsch von Kathrin Razum (Atlantik) Ausgelost für die nächste Bestsellerchallenge: Klaus-Peter Wolf. "Der Weihnachtsmannkiller" (S.Fischer)

Das Rezept für Känguru-Schnapspralinen

Zutaten:

400 Gramm Schokolade für die Füllung, je nach Lieblingsgeschmack

für die Füllung, je nach Lieblingsgeschmack 500 Gramm Schokolade für die Kuvertüre, je nach Lieblingsgeschmack

für die Kuvertüre, je nach Lieblingsgeschmack 250 Gramm Sahne

Etwa 40 ml Schnaps , je nach Lieblingsgeschmack

, je nach Lieblingsgeschmack Eine Packung Pralinenhohlkörper (im Fachhandel erhältlich)

(im Fachhandel erhältlich) Ein Pralinengitter

Zubereitung:

Die Schokolade für die Füllung in kleine Stücke hacken. Sahne in einem Topf erhitzen, bis sie fast am Kochen ist. Die Sahne über die Schokolade gießen und verrühren, bis die Schokolade glatt ist. Sollte sie zu flüssig bleiben, könnt ihr mit etwas Nougat die Masse verdicken. Den Alkohol dazugeben und verrühren. Wenn die Schokoladenmasse etwa handwarm ist, in einen Spritzbeutel geben und vorsichtig in die Hohlkörper füllen. Die Hohlkörper sollten dabei nur etwa zur Hälfte, maximal zu zwei Dritteln befüllt werden. Über Nacht im Kühlschrank lagern, damit die Füllung cremig-fest wird.

Am nächsten Tag etwa 50 Gramm der Schokolade für die Kuvertüre im Wasserbad erhitzen. Abkühlen lassen, bis sie etwa handwarm ist und dann damit die Löcher der Hohlkörper verschließen. Erkalten lassen. Anschließend die restliche Schokolade im Wasserbad schmelzen. Auch hier warten, bis sie etwa 35 Grad warm ist und die gefüllten Hohlkörper mit einem Pralinenbesteck einzeln in die geschmolzene Schokolade tauchen. Kurz abtropfen lassen und auf einem Pralinengitter oder einer Backmatte erkalten lassen. Bei Bedarf mit Mandeln, Schokostreuseln o.ä. verzieren.

Das Leben ist wie eine Schachtel Schnapspralinen. Ohne Inhalt sinnlos. Die Känguru-Comics

Die 100. Folge eat.READ.sleep wird am Freitag, 24. November mit einem Fanfest im NDR Landesfunkhaus in Hannover gefeiert. Eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung könnt ihr am 1. Dezember 2023 als Sonderfolge hören.

