Stand: 25.07.2023 01:06 Uhr Walter Hilsbecher liest "Bartleby" von Herman Melville

Bartleby ist ein treuer und besonders fleißiger Anwaltsgehilfe. Er arbeitet bei einem New Yorker Advokaten an der Wallstreet. In seinem fensterlosen Büro zwischen Hochhäusern entwickelt er sich in der Erzählung allerdings schnell zu einem sanften Anarchisten. Mit ruhiger Bestimmtheit verweigert er mit dem stereotyp vorgetragenen Satz "I would prefer not to" ("Ich möchte lieber nicht") alle ihm aufgetragenen Arbeiten - und erschüttert damit die Menschen in seiner Umgebung zutiefst.

Zu hören sind die Lesungen vom 31. Juli bis 4. August 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Information zum ARD Radiofestival 2023 Liebe Hörerinnen und Hörer,

liebe Freund*innen von "Am Morgen vorgelesen",



seit vielen Jahren schon schließen sich die Literaturredaktionen der ARD im Sommer für ein gemeinsames Abendprogramm zusammen. In diesem Jahr stehen die zehn Wochen vom 10. Juli bis zum 15. September im Zeichen bemerkenswerter Klassiker-Interpretationen, die wir auch in "Am Morgen vorgelesen" senden. Die Lesungen sind etwas kürzer als gewohnt. Jede Rundfunkanstalt hat eine oder zwei Wochen zum Sommerprogramm beigesteuert, beginnend mit der berühmten Erzählung "Frankenstein" von Mary Shelly über "Bartleby, der Schreiber" von Herman Melville bis zu "Kleiner Mann, was nun?" von Hans Fallada. Gute Literatur altert nicht - hören Sie selbst!



Sie finden die Lesung im gesamten Festivalzeitraum in der ARD Audiothek sowie für sieben Tage online und über die NDR Kultur App.



Ihr NDR Kultur Team

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 31. Juli 2023 8.30 Uhr 2 1. August 2023 8.30 Uhr 3 2. August 2023 8.30 Uhr 4 3. August 2023 8.30 Uhr 5 4. August 2023 8.30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 31.07.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Hörbücher