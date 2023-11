Ulrich Noethen liest "Lichtspiel" von Daniel Kehlmann Stand: 06.11.2023 17:03 Uhr "Lichtspiel" von Daniel Kehlmann ist ein fantastischer Roman über Kunst und Macht, über Schönheit und Barbarei. Ulrich Noethen liest in 15 Teilen daraus vor.

Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbricht, findet sich der berühmte Filmregisseur G.W. Pabst in seiner Heimat Österreich wieder, zurückgekehrt aus Hollywood, wo er nicht Fuß fassen konnte. Die barbarische Natur des Nazi-Regimes spürt die heimgekehrte Familie in aller Deutlichkeit. Doch der Propagandaminister in Berlin will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er dem Werben widerstehen und er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die Verstrickung gegangen.

Zu hören sind die Lesungen vom 13. November bis zum 1. Dezember 2023 von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 13. November 2023 8.30 Uhr 2 14. November 2023 8.30 Uhr 3 15. November 2023 8.30 Uhr 4 16. November 2023 8.30 Uhr 5 17. November 2023 8.30 Uhr 6 20. November 2023 8.30 Uhr 7 21. November 2023 8.30 Uhr 8 22. November 2023 8.30 Uhr 9 23. November 2023 8.30 Uhr 10 24. November 2023 8.30 Uhr 11 27. November 2023 8.30 Uhr 12 28. November 2023 8.30 Uhr 13 29. November 2023 8.30 Uhr 14 30. November 2023 8.30 Uhr 1. Dezember 2023 8.30 Uhr

